Novafeltria, non investì il marito: moglie assolta anche in Appello. “Il fatto non sussiste”

La vicenda si inserisce in una separazione conflittuale tra i due

La Corte d’Appello ha confermato l’assoluzione di una 46enne di Novafeltria, accusata dal marito di averlo investito con l’auto durante una lite. Respinto il ricorso dell’uomo, già sconfitto in primo grado dal Tribunale di Arezzo.

I giudici hanno ribadito che l’episodio non è mai avvenuto e che non esistono prove di lesioni. Decisive le incongruenze nelle testimonianze e la non compatibilità delle ferite con la dinamica descritta.

La vicenda si inserisce in una separazione conflittuale tra i due. La donna, difesa dall’avvocato Marco Lunedei, può ora chiudere definitivamente il caso.