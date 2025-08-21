Novafeltria, nuovo incontro a teatro sull'allevamento Fileni

Tra i relatori attesa Giulia Innocenzi

Mercoledì 3 settembre è in programma al teatro sociale di Novafeltria una serata di approfondimento sull'allevamento Fileni, sito in località Cavallara. "Quale futuro per la nostra vallata", è il titolo della serata, che avrà inizio alle 20.30. A organizzare è il gruppo "Gli amici della Valmarecchia". La serata è nata per invitare alla riflessione "su cosa accadrà con il prossimo avvio dell’allevamento Fileni, evidenziando tutti i limiti dell’autorizzazione ad operare in regime biologico per i capannoni costruiti alla Cavallara". Sul palco del teatro, tra i relatori, anche la giornalista di Report Giulia Innocenzi. Con lei Andrea Tesei, Andrea Zanzini, Claudio Tonelli, Livio Cursi e Riccardo Santolini. Modera Alessia Lea Di Rago.



