Novafeltria, ora c'è l'ufficialità: giocherà in Eccellenza

La Serie D ha ufficializzato le squadre partecipanti: su il Fiorenzuola, che libera posto al Novafeltria, come anticipato da altarimini.it

Oggi (5 agosto) è finalmente arrivata l'ufficialità: il Fiorenzuola fa parte delle squadra iscritte alla prossima serie D, mentre il Novafeltria sale in Eccellenza per prendere il posto dei rossoneri. Altarimini.it vi aveva già anticipato questo ripescaggio, che oggi diventa ufficiale, ma la società aveva già iniziato a rinforzare la rosa nell'ottica di partecipare al secondo campionato dilettantistico. Sono arrivati così gli attaccanti Mancini, lo scorso anno "diviso" tra D ed Eccellenza con le maglie di Tropical Coriano e Comacchiese, e Giacomini, che ha militato in quarta serie con il San Marino. Sempre dal San Marino di D arriva il difensore Luca Giannini, già aggregato alla prima squadra del Titano. Per integrare il gruppo di giocatori di Novafeltria, il ds Renzi ha guardato alla vicina Santarcangelo: un anno fa Nucci, quest'anno Parma e Vernazzaro. Il portiere Balducci, Morolli del Bellariva e Marani della San Marino Academy completano il "pacchetto" dei nuovi arrivi. Sul campo, i ragazzi gialloblù hanno iniziato la preparazione secondo le direttive del preparatore atletico Amedeo Valentini, e intenso lavoro tattico con mister Mancini e il fido collaboratore Guerra, mentre i portieri Balducci, Tani e Grazia sono affidati al preparatore dei portieri Ricci.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Il ds Alex Renzi

La rosa del Novafeltria

Portieri: Alessandro Balducci, Giovanni Tani, Leonardo Grazia.

Difensori: Andrea Pavani, Tommaso Pavani, Pietro Guerra, Michelangelo Carbonara, Matteo Renzi, Gabriele Nucci, Luca Giannini, Jacopo Giulianelli.

Centrocampisti: Davide Giacobbi, Davide Castellani, Francesco Piva, Simone Vernazzaro, Pierluigi Morolli, Cristian Parma, Samuele Cecchetti, Nicolas Tamagnini.

Attaccanti: Riccardo Galli, Mattia Astolfi, Luca Giacomini, Filippo Mancini, Gaston Camara, Aimane Frihat.

Aggregati dalla Juniores: Andrea Pasquini (2009), Valentino Angelini (2009).