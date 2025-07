Novafeltria capitale della Mountain Bike: Si assegnano i titoli italiani

Appuntamento domenica 29 giugno: la gara è valida come Campionato Nazionale Acsi, saranno assegnati titolo di Campione Italiano Assoluti e quelli di categoria

Domenica 29 giugno, Novafeltria sarà protagonista di una giornata di grande sport con la Gran Fondo di Mountain Bike valida come Campionato Nazionale Acsi, una gara unica che assegnerà il titolo di Campione Italiano Assoluto e i titoli di Campione Italiano di categoria.

Lo spettacolo prenderà vita lungo un suggestivo percorso in linea di 40 km, con un dislivello di 1.400 metri, che metterà alla prova anche i bikers più esperti. Partenza e arrivo sono previsti in Piazza Vittorio Emanuele, nel cuore di Novafeltria: lo start ufficiale sarà dato alle ore 09:30, mentre i primi corridori sono attesi al traguardo intorno alle 11:15 – 11:20. Gli ultimi arrivi sono previsti verso le ore 13:00.

Sono già 300 gli iscritti, con una massiccia partecipazione di atleti provenienti dal Nord Italia, in particolare da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Trentino. Molti di loro vantano già nel proprio palmarès il titolo di campione italiano, a conferma dell’alto livello tecnico dell’evento.

Grande attesa anche per i corridori “di casa”, che proveranno a sfruttare la conoscenza del territorio per puntare al podio. Tra i giovani, fari puntati su Filippo Verzini e Marco Francioni, promessa del ciclismo locale. Nella categoria M3 occhi su Giorgio Nicolini, atleta di Pennabilli, reduce da un brillante podio nella Gran Fondo del “Tour delle Regioni” di domenica scorsa. In M5 ambizioni alte per Andrea Cellauro, mentre in M7 si candida tra i favoriti Guglielmo Alessandrini.

A organizzare l’evento è la società ASD Valmaracing, guidata dal presidente Davide Soli, che ha così commentato: “Siamo orgogliosi di ospitare una gara di questo livello. Alcuni dei nostri tesserati hanno le carte in regola per vincere, ma essendo residenti a San Marino non saranno inseriti nelle classifiche valide per il titolo italiano.”

L’appuntamento è dunque fissato per domenica 29 giugno: Novafeltria è pronta a incoronare i nuovi Campioni Italiani Acsi.