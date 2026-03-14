Novafeltria, Pd all'attacco: "Giunta Zanchini apre a partecipazione solo a fine mandato"

La sezione locale del Pd: "Mancanza di progettazione"

A Novafeltria i recenti incontri partecipativi indetti dall'amministrazione comunale (si rimanda ad articolo domenica mattina per i contenuti e le proposte, comprese quelle del Pd, ndr) hanno lasciato dubbi alla locale sezione del Partito Democratico: in primis sulle tempistiche, solo a fine mandato. In secondo luogo, a detta del Pd, l'iniziativa tardiva va a coprire una mancanza di progettazione manifestata nel duplice mandato affidato al sindaco Zanchini. Così il Pd in una nota: "L'azione dell'attuale amministrazione comunale di Novafeltria, giunta ormai all'ultimo anno del proprio mandato, si è caratterizzata per molte cose. Tuttavia, due elementi emergono con particolare evidenza: la mancanza di progettazione e una evidente allergia al coinvolgimento della comunità. Sul fronte della partecipazione, appare ormai fuori tempo massimo l'organizzazione di incontri dedicati al centro storico, un flop, e all'area del campo del fiume. Appuntamenti che arrivano con oltre nove anni di ritardo e che difficilmente possono essere considerati un reale percorso partecipativo. Più che un confronto autentico con la cittadinanza, sembrano iniziative tardive, organizzate quando il mandato amministrativo è ormai agli sgoccioli".



"Ancora più grave - incalza il Pd - è però la mancanza di una progettualità complessiva per l'area dell'ex campo sportivo. Un'area strategica della città sulla quale oggi sappiamo che sorgeranno la nuova palestra ad uso scolastico - finanziata e costruita dalla Provincia di Rimini - e, in un futuro imprecisato, la nuova piscina. Al di là di queste due opere, però, non esiste alcuna visione organica e condivisa su cosa dovrà diventare il resto dello spazio. Dalle dichiarazioni del Sindaco si può intuire l'intenzione di affiancare alle nuove strutture sportive anche campi da tennis e da padel. Si parla inoltre di un'area verde che dovrebbe sostituire l'attuale palestra e piscina una volta demolite. Tuttavia il condizionale è d'obbligo: ad oggi non esiste un progetto complessivo, né tantomeno un piano sulla viabilità che tenga conto delle nuove funzioni e dei nuovi flussi che inevitabilmente si creeranno. Contemporaneamente si apre il dibattito sull'area del campo del fiume, con un'amministrazione che appare in evidente carenza di idee e che sembra cercarle ora, a ridosso della campagna elettorale".