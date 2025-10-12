Addio Adamo Valentini: Novafeltria piange la scomparsa del co-fondatore del locale gruppo scout

Scomparso a 85 anni. I funerali Martedì 14 Ottebre ore 15:30 nella parrocchia di Novafeltria

La comunità di Novafeltria si stringe nel dolore per la scomparsa di Adamo Valentini, venuto a mancare all’età di 85 anni. Proprio lo scorso 2 ottobre aveva festeggiato in ospedale il suo 85º compleanno, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Figura conosciuta e stimata in paese, Valentini fu fondatore del gruppo scout di Novafeltria, assieme agli amici – oggi anch’essi scomparsi – Franco Raffelli e Carlo Casagrande. Il suo impegno e la sua passione per i giovani lasciarono un segno profondo in più generazioni.

Molti lo ricorderanno anche dietro lo sportello della Banca Popolare del Montefeltro e del Metauro, poi Popolare di Ancona, uno dei primi istituti bancari presenti a Novafeltria, dove con gentilezza e disponibilità accoglieva ogni cliente con un sorriso.

Grande appassionato di ciclismo, da giovane corse per la storica squadra amatoriale Jolly Bar, mentre nel tempo libero coltivava l’amore per la fotografia, altra sua grande passione.

Uomo di animo gentile e sempre disponibile, Adamo Valentini era ben voluto da tutta la comunità, che oggi ne ricorda la cordialità e lo spirito genuino.

Il rosario sarà recitato lunedì 13 ottobre ore 20:30 presso la chiesa parrocchiale di San Pietro in Culto, mentre il funerale si terrà martedì pomeriggio alle ore 15:30, sempre nella parrocchia di Novafeltria.