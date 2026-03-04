Novafeltria protagonista al SuperEnalotto con una vincita da 63.051 euro
La giocata fortunata è stata registrata presso l’Edicola Lilly, in Piazzale I Maggio
A cura di Redazione
04 marzo 2026 11:05
Emilia-Romagna protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 3 marzo, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 63.051,07 euro a Novafeltria presso l’Edicola Lilly in Piazzale I Maggio, 2.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 5 marzo, sale a 129,6 milioni di euro.