Novafeltria ricorda Ivano Belloni: chiusa la mostra dedicata al pittore

Per le festività natalizie una nuova esposizione a Perticara

Si è conclusa oggi, lunedì 18 agosto, presso la Chiesa di Santa Marina a Novafeltria, la mostra dedicata a Ivano Belloni, pittore di casa scomparso all’età di 82 anni. L’iniziativa, fortemente voluta e patrocinata dal Comune di Novafeltria, è stata curata con passione dalla moglie Poeria in collaborazione con la Pro Loco, raccogliendo alcune delle opere più intime e rappresentative dell’artista.

L’esposizione ha riscosso un successo oltre le aspettative, come sottolineato da Luca Belloni, che ha contribuito all’organizzazione: «Per me e Poeria è stato un sogno che si è realizzato: tanti amici e visitatori si sono emozionati di fronte alle opere, siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere vivo e di nuovo presente Ivano come Artista».

Dalle parole dei promotori è emerso anche un insegnamento profondo, che lo stesso Ivano sembra aver trasmesso: "l’arte non conosce confini e unisce pittura, musica, poesia e disegno in un dialogo sottile e continuo".

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Comune di Novafeltria, al sindaco Stefano Zanchini e a tutta l’amministrazione comunale, oltre che a Italo Fabbri e alla Pro Loco per il sostegno nell’allestimento.

Il percorso di memoria e valorizzazione delle opere di Belloni non si ferma qui: il prossimo appuntamento sarà a Perticara, durante le festività natalizie, con una nuova esposizione dal titolo “I disegni di Ivano”, che presenterà al pubblico lavori inediti del pittore.