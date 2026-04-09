Novafeltria, rinviato a data da destinarsi il concerto benefico dei "Grigi per forza"
L'evento aveva scopo benefico: raccolta fondi per il restauro della Chiesa di San Pietro in Culto
A cura di Riccardo Giannini
09 aprile 2026 14:04
È stato rinviato, a data da destinarsi, il concerto benefico dei Grigi per forza in programma inizialmente per sabato 11 aprile, al cinema teatro parrocchiale di Novafeltria. Il tutto a causa del forfait improvviso di un componente della band. La comunicazione arriva dagli organizzatori. Il concerto della band, specializzata in musica italiana degli anni '60, aveva un importante scopo benefico: raccogliere fondi per il restauro della Chiesa di San Pietro in Culto di Novafeltria. L'appuntamento, però, è solo rimandato.