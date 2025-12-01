Novafeltria, Rotary in campo per la scuola: donazione da 2.000 euro al Tonino Guerra

Una serata dedicata al territorio e alla formazione

Il Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro ha organizzato insieme ai Club della Repubblica di San Marino, Riccione-Cattolica e Rimini Riviera, sabato 29 novembre, presso l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Tonino Guerra di Novafeltria, una conviviale curata, preparata e servita dagli studenti del corso di studio in “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera”.

L’incontro è stato finalizzato a favorire una migliore conoscenza del territorio montefeltresco e dei prodotti di eccellenza di questa terra, in particolare tartufo bianco e formaggio di fossa, attenendosi altresì alle linee d'azione indicate dal Rotary International che prevedono impegni di Service atti a favorire l'apprendimento scolastico facilitando l'approccio agli studi di soggetti con diversa abilità.

La conviviale a cui hanno partecipato sessantacinque soci provenienti oltre che dai club promotori anche da Roma, Forlì, Cesenatico e altre località romagnole. ha visto la consegna di una donazione all'Istituto, da parte dei Rotary Club, del valore di Euro 2.000 per l’acquisto di banchi scolastici e strutture didattiche che consentano una migliore fruizione del percorso educativo da parte degli allievi. All'incontro era presente Marino Albani, assistente dei club di Romagna sud e R.S.M. e il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini, che ha ringraziato i partecipanti e ricordato il valore aggiunto del nostro territorio rispetto all'intera provincia riminese. Al termine il presidente del club Gian Angelo Marra, sottolineando l’importanza della formazione per tutti i nostri giovani, ha ringraziato il dirigente scolastico Francesco Tafurro, i docenti Gilles e Micheli e gli allievi del Corso di Enogastronomia per l'impegno, l'alta professionalità e l'attenzione ad ogni aspetto della cerimonia.