Novafeltria saluta Antos Amadei: ex sindaco, maestro di scuola guida e amico di tutti

Da primo cittadino si era battuto con passione per la sanità e l’istruzione

La comunità di Novafeltria ha dato oggi, 30 settembre, l’ultimo saluto ad Antos Amadei, scomparso ieri all’età di 93 anni. Indimenticato ex sindaco di Novafeltria e storico insegnante di scuola guida, ha accompagnato al conseguimento della patente più di una generazione di abitanti della Valmarecchia.

I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Culto. L’Amministrazione comunale, che si stringe attorno alla famiglia Amadei, lo ha ricordato anche sui propri canali social.

"Lo ricorderemo sempre per il grande senso di attaccamento e di dedizione alla comunità, esercitato attraverso il ruolo di sindaco della nostra cittadina, per la sua attività di capo scout e per l’aiuto dato a generazioni di giovani nel conseguire la patente".

Da sindaco si era battuto con passione per la sanità e l’istruzione, contribuendo allo sviluppo delle scuole locali dell'Ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria. In tanti lo hanno ricordato come uomo sempre cordiale e dalla battuta pronta, capace di strappare un sorriso in ogni occasione.