Novafeltria "sbanca" il Torneo del Circolo Tennis di Riccione

Tra i protagonisti Alex Podestà, giovane tennista finora vincitore di tutte le manifestazioni a cui ha partecipato

Fine settimana da incorniciare per il Circolo Tennis Novafeltria. Le giovanissime leve che hanno partecipato al torneo che si è tenuto, lo scorso weekend, al Circolo Tennis di Riccione hanno ottenuto risultati particolarmente significativi.

Nel Super Orange Federico Guidi ha vinto battendo in finale Lorenzo Cenciarini del C.T. Riccione, mentre Samuele Valentini è giunto in semifinale.

Nel Green Francesco Moni ha vinto battendo in finale Riccardo Gardenghi del C.T. Riccione.

Nel Super Green il “campioncino” (che ha vinto tutte le manifestazioni a cui ha partecipato) Alex Podestà si è imposto in finale su Alessandro Falcioni del C.T. Riccione.

Nel tabellone girone B Michele Giulietti ha battuto in finale Tommaso Vannoni del C.T. Cerri di Cattolica; Nicolò Cesaretti si è classificato 3° e Andrea Astore 4°.

Un plauso anche al piccolo Martino Alessandrini che, al suo primo torneo, ha ben figurato, assieme a Lorenzo Possenti ed Achille Angelone. Grande soddisfazione, condivisa con il Maestro Lino Piscaglia, oltre che con i piccoli atleti e le loro famiglie, a conferma che la filosofia del Circolo, fondata sui valori del rispetto, della serietà e del diver-timento si può coniugare con il risultato sportivo.