Novafeltria: molestano i passanti durante la festa di Halloween con i bambini, poi aggrediscono i Carabinieri

Due arresti per resistenza a pubblico ufficiale. Il sindaco: "Chiederemo più controlli"

Momenti di forte tensione in piazza Vittorio Emanuele II a Novafeltria, in pieno centro storico, nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre. Intorno alle 18.45, infatti, due giovani italiani domiciliati a Novafeltria, di 27 e 34 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica, hanno iniziato a importunare i passanti. Il tutto è avvenuto in un orario in cui, considerata la ricorrenza di Halloween, erano a passeggio tanti bambini e bambine, truccati o mascherati e accompagnati dai genitori, per il rituale "dolcetto e scherzetto" nelle attività cittadine. A riportare la situazione alla normalità sono stati i Carabinieri. Al loro arrivo i due giovani hanno dato in escandescenze e hanno aggredito gli operatori, ferendone uno. Sono stati così arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. "Chiederemo tramite i Carabinieri un maggior controllo del territorio, pensiamo a un tavolo congiunto per la sicurezza per cercare di contrastare questi episodi", evidenzia il sindaco Stefano Zanchini, che ringrazia le forze dell'ordine per il pronto ed efficace intervento.