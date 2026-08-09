Novafeltria, sei reti al Pennarossa nella prima amichevole

Tra i nuovi segnano Mancini, Parma e Vernazzaro

Ieri (8 agosto) a Secchiano prima amichevole per il nuovo Novafeltria, che ha sfidato il Pennarossa allenato da Fabrizio Costantini, una vecchia conoscenza in casa gialloblù: ha allenato il Novafeltria ai tempi dell'Eccellenza. Per la squadra di Massimo Mancini un'ottima sgambata, conclusasi con il punteggio di 6-2: le reti sono state messe a segno da Piva, Vernazzaro, Parma, Filippo Mancini, Castellani e da Cobo, esterno classe 2007 della Juniores.

La gara si è disputata in tre tempi da trenta minuti. In difesa, davanti al portiere Balducci, il tecnico Mancini ha alternato i due giovani nuovi acquisti, Marani e Giannini, con i due titolari della passata stagione, Renzi e Nucci. In attacco, come terminale offensivo, si sono alternati Giacomini e Filippo Mancini, alle loro spalle le coppie Galli-Camara e Vernazzaro-Parma. I due ex Santarcangelo hanno destato un'ottima impressione. A centrocampo è partito titolare l'ex Bellariva Morolli, mezzala sinistra, con Piva e Giacobbi a completare il terzetto. Due veterani (nonostate i loro 23 anni) come Guerra e Castellani sono entrati a partita in corso: il nuovo Novafeltria è molto giovane anagraficamente, ma la rosa è finalmente profonda per permettere all'allenatore di poter giostrare al meglio i cinque cambi a partita.