Novafeltria senza acqua il 5 maggio dalle 8 alle 12: ecco le vie interessate

In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati al giorno successivo lavorativo

Disagi in vista per i cittadini di Novafeltria, che martedì prossimo (5 maggio), non potranno disporre del servizio idrico, dalle 8 alle 12, a causa di un intervento del personale di Hera.

Le vie interessate sono:

Via Marecchia dal civ. 1 al civ. 100, Via Cavour, Via Cà di Vico, Via Bevitori, Via Vittorio Veneto, Piazza Vittorio Emanuele, Via Giuseppe Mazzini, Via Saffi, Via Quattro Novembre, Via Due Giugno, Via Enrico Fermi, Via della Gaggia, Via Rino Molari, Via dello Sport, Via Raffaello Sanzio, nonché tutte le vie limitrofe.

"Nel corso dei lavori potrebbero verificarsi alcuni disservizi, come variazione di pressione e temporanei intorbidimenti ma comunque resta confermata la potabilità dell’acqua, dal punto di vista chimico e batteriologico. In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati al giorno successivo lavorativo. Per informazioni è possibile contattare il Pronto Intervento 800.713900, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24", spiega l'amministrazione comunale, che si scusa con i cittadini per il disservizio.