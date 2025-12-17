Novafeltria si mobilita per il piccolo Giorgio: concerto benefico con i Cugini dei Cugini di Campagna

Appuntamento sabato 21 dicembre, alle 21, al Teatro Parrocchiale

Novafeltria si mobilita per il piccolo Giorgio, un piccolo concittadino affetto dalla sindrome di Dravet, una forma di encefalopatia molto rara che può colpire fin dai primi anni di vita di un bambino, causando attacchi di epilessia e disturbi dello sviluppo neurologico. La comunità ha raccolto fondi in occasione dell'evento natalizio dello scorso 14 dicembre, ma la solidarietà non si ferma. A scendere in campo, domenica 21 dicembre, saranno infatti i Cugini dei Cugini di Campagna, guidati dal frontman Curzio Rossi. Il gruppo folkloristico, nato a San Leo negli anni '90, sarà protagonista, con le sue canzoni in dialetto, di un concerto al teatro Parrocchiale di Novafeltria. Il concerto avrà inizio alle 21. "Insieme per Giorgio" è il nome della serata, con ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto alla famiglia del piccolo Giorgio.