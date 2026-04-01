Novafeltria. Spray urticante per evitare il compito in classe: 5 minorenni nei guai

Quattro ragazze erano state portate in ospedale per nausea e bruciore agli occhi

Per evitare lo svolgimento di un compito in classe, cinque studenti di un Istituto Statale di Istruzione Superiore dell’Alta Valmarecchia sono stati deferiti dai Carabinieri della Stazione di Novafeltria alla Procura per i Minorenni di Bologna. I ragazzi sono accusati di interruzione di pubblico servizio e getto pericoloso di cose, in concorso tra loro.

L’episodio risale a pochi giorni fa, quando alcune studentesse hanno improvvisamente accusato nausea e irritazione agli occhi, molto probabilmente a causa della nebulizzazione di sostanze urticanti nei corridoi dell’istituto. Le ragazze sono state prontamente soccorse dal personale del 118 e dimesse dall’ospedale senza conseguenze.

Le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura minorile, hanno ricostruito la dinamica dei fatti, individuando i cinque giovani responsabili. Stando a quanto emerso, gli studenti avrebbero utilizzato bombolette spray contenenti sostanze irritanti per provocare il malessere delle compagne e far sospendere le lezioni, riuscendo così a evitare il compito in classe.