Novafeltria, stagione da incorniciare per la Valmar Pallanuoto

La prima squadra attende le finali nazionali categoria Master Uisp

di Gabriele Nanni

La Valmar Pallanuoto di Novafeltria continua a stupire grazie ad una stagione segnata da grandi prestazioni in tutte le categorie. A cominciare dalla prima squadra, guidata dal capitano Giacomo Ferranti. Dopo la partecipazione alle finali di Coppa Italia, disputate lo scorso Dicembre, i ragazzi allenati dal tecnico Daniele Sammaritani concludono il campionato Master Uisp al terzo posto, dietro Modena e Riccione. Guadagnano così le finali nazionali in programma dal 20 al 22 Giugno a Colle Val D'Elsa, in provincia di Siena, nello stesso plesso sportivo che ha visto nascere grandi campioni come la tuffatrice Tania Cagnotto. La manifestazione permetterà loro di giocarsi le proprie opportunità di vittoria contro le grandi squadre del territorio italiano (Federazione Uisp).

Non solo la prima squadra ha raggiunto buoni risultati, la Valmar under 17 ha infatti chiuso il campionato al sesto posto. La competizione è stata vinta dal Carpi Pallanuoto che si è aggiudicata la finale per il primo-secondo posto.





La squadra under 12, presentandosi da quinta in classifica nel campionato regular, ha disputato le finali regionali allo stadio del nuoto di Bologna. Contro i favoriti del Carpi T ha vinto ai rigori dopo una partita terminata 6 a 6, piazzandosi al terzo posto nel torneo. La vincitrice della competizione è stata la Rari Nantes Bologna.

I risultati ottenuti in questa stagione confermano ancora una volta quanto la Valmar Pallanuoto sia una realtà importante e competitiva del nostro territorio, motivo di orgoglio per la sua capacità di portare avanti il valore dello sport in Valmarecchia.





Rose della Valmar Pallanuoto:





Prima squadra:

1. Corelli Michele

2. Davide Cima

3. De Marini Amedeo

4. Thomas Menghini

5. Emiliano Giannini

6. Giuseppe Podeschi

7. Giacomo Ferranti

8. Daniele Sammaritani

9. Giulio Monaldi

10. Alex Agostini

11. Diego Rinaldi

12. Samuele Sabba

13. Matteo Cioffi

14. Michele Pavani

15. Andrea Conforti

16. Mirko Bucci

17. Luca Pirillo

Under 17:

1. Gori Kristian

2. Sabba Gabriele

3. Sposato Filippo

4. Di Lorenzo Heitor

5. Giovagnoli Riccardo

6. Regi Niccolò

7. Crociati Samuele

8. Mazzoni Luca

9. Ciarocchi Roger

10. Mazzoni Lorenzo

11. Ricci Tommaso

12. Hajdari Kristian





Under 12:

1. Chiper Maxim

2. Sabba Gabriele

3. Giovagnoli Tommaso

4. Galli Federico

5. Giovagnoli Riccardo

6. Regi Niccolò

7. Magalotti Riccardo

8. Hajdari Kristian

9. Ricci Tommaso

10. Carbone Gabriel

11. Caiazzo Giovanni

12. Hajdari Dylan

13. Galli Cristiano