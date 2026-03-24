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Novafeltria, successo per la Cena Solidale Caritas a favore dell’Emporio

Si è conclusa con un grande successo la Cena Solidale organizzata lunedì 23 marzo da Caritas Novafeltria in collaborazione con un noto ristorante del posto

A cura di Redazione Redazione
24 marzo 2026 09:09
Novafeltria, successo per la Cena Solidale Caritas a favore dell’Emporio -
Novafeltria
Attualità
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L’evento ha registrato il tutto esaurito, confermando la grande sensibilità della Valmarecchia verso le famiglie in difficoltà seguite dall’Emporio Solidale. La serata è stata resa possibile grazie alla generosa disponibilità del titolare del ristorante del luogo e al lavoro instancabile dei volontari. Un grazie particolare ai ragazzi della Real Montefeltro, che hanno svolto gratuitamente il servizio in sala durante la cena, e a Cima Gabriele che ha offerto un ottimo vino capace di accompagnare al meglio i piatti proposti. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno partecipato: il ricavato della serata rappresenta un aiuto concreto e immediato per le famiglie bisognose del territorio. L’Emporio Solidale, infatti, è diventato un punto di riferimento nella rete dei servizi e collabora efficacemente e quotidianamente con gli operatori socio-sanitari locali. «Vedere così tanta partecipazione è la prova che la nostra comunità sa fare squadra per chi ha più bisogno», spiegano gli organizzatori. «Questo entusiasmo ci spinge ad andare avanti nel nostro servizio e a pensare a nuovi progetti e iniziative». La Caritas vi aspetta presso la sede in Via della Pieve 9 a Novafeltria per eventuali donazioni di prodotti alimentari, vestiario, casalinghi e altri beni di prima necessità. Inoltre, tutti i mercoledì mattina è attivo il nuovo Mercatino della Solidarietà “d’arNov-a”, dove è possibile trovare oggetti e abiti usati.

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