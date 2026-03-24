Novafeltria, successo per la Cena Solidale Caritas a favore dell’Emporio

Si è conclusa con un grande successo la Cena Solidale organizzata lunedì 23 marzo da Caritas Novafeltria in collaborazione con un noto ristorante del posto

L’evento ha registrato il tutto esaurito, confermando la grande sensibilità della Valmarecchia verso le famiglie in difficoltà seguite dall’Emporio Solidale. La serata è stata resa possibile grazie alla generosa disponibilità del titolare del ristorante del luogo e al lavoro instancabile dei volontari. Un grazie particolare ai ragazzi della Real Montefeltro, che hanno svolto gratuitamente il servizio in sala durante la cena, e a Cima Gabriele che ha offerto un ottimo vino capace di accompagnare al meglio i piatti proposti. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno partecipato: il ricavato della serata rappresenta un aiuto concreto e immediato per le famiglie bisognose del territorio. L’Emporio Solidale, infatti, è diventato un punto di riferimento nella rete dei servizi e collabora efficacemente e quotidianamente con gli operatori socio-sanitari locali. «Vedere così tanta partecipazione è la prova che la nostra comunità sa fare squadra per chi ha più bisogno», spiegano gli organizzatori. «Questo entusiasmo ci spinge ad andare avanti nel nostro servizio e a pensare a nuovi progetti e iniziative». La Caritas vi aspetta presso la sede in Via della Pieve 9 a Novafeltria per eventuali donazioni di prodotti alimentari, vestiario, casalinghi e altri beni di prima necessità. Inoltre, tutti i mercoledì mattina è attivo il nuovo Mercatino della Solidarietà “d’arNov-a”, dove è possibile trovare oggetti e abiti usati.