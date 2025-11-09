Novafeltria, torna il sorriso: Galli decide, Spiv k.o. (1-0)

L'attaccante firma al 74' il gol partita

Novafeltria - Spiv 1-0

NOVAFELTRIA: Renzetti, Semprini, T.Pavani (24' st Garcia), Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (45' st Paesini), Canini (31' st Astolfi), Camara (18' st Sebastiani), Frihat (18' st Galli). A disp.: Olivieri, Baldacci, Giorgini, Sacchini. All.: Mancini.

SPIV: Baldassarri, Borgini, Agostini, Zoffoli (18' st Tombetti), Zoli, Boschi, Montanari Gatti, Lombardi, Cozzino (24' st Otoe), Casadio (39' st Luzi), Montemaggi. A disp.: Santillo, Gollinucci, Maretti, Gambini, Castagnoli, Lorenzi. All.: Biserni.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 29' st Galli.

AMMONITI: Casadio, Zoffoli, Piva, Borgini, Zoli.

SECCHIANO Dopo due partite senza vittoria, torna a sorridere il Novafeltria, che regola 1-0 il San Pietro in Vincoli. Mancini, privo dei terzini titolari Andrea Pavani e Guerra, lancia i giovani Semprini e Tommaso Pavani, fratello di Andrea. Il primo tempo vede la squadra di casa fare la partita, ma a livello di occasioni è parità: al 16' spreca la squadra di casa, tre minuti dopo è Cozzino a graziare Renzetti calciando alto da posizione favorevole. A inizio ripresa Montemaggi non sfrutta un cross e si coordina male per la battuta a rete, palla alta. Il Novafeltria prende campo e al 57' si fa vedere con una bella combinazione tra Semprini e Frihat, il tiro di quest'ultimo viene murato dalla difesa. Il gol partita arriva al 74': Piva calcia da fuori area di destro, il tiro viene rimpallato, ancora Piva fa scudo con il corpo sul rilancio, ne esce una traiettoria che arriva sul secondo palo all'accorrente Galli, bravo a battere a rete in corsa, battendo Baldassarri. Al 77' squadra di casa vicina al bis con una bella iniziativa di Astolfi, che in area si accentra e di sinistro cerca l'angolino, tiro velenoso che Baldassarri è bravo a deviare. Nel finale forcing dello Spiv, che crea un paio di pericoli, senza però impensierire Renzetti.