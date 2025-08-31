Novafeltria, troppi errori di mira: con la Reno è 1-1

Gli ospiti in dieci per tutta la ripresa trovano il pari con De Rose, vantaggio gialloblù a firma Castellani

Novafeltria - Reno 1-1



NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (17' st Semprini), A.Pavani, Nucci (35' st Galli), Renzi, Giacobbi, Piva (35' st Giorgini), Castellani (49' st T.Pavani), Canini, Camara, Sebastiani (18' st Frihat). A disp.: Tani, Medici, Sacchini, Ciccioni. All.: Mancini.



RENO: Golinucci, Gabelli (30' st Massa), Corrado (15' st Andreini), Podo (1' st Lizambri), Taroni, Alberi, Ponticelli (20' pt Patti), Giordano, Bagnolini (15' st Taddei), De Rose, Quarta. A disp.: Lenzi, Bazzocchi, Tidiane, Giastin. All.: Benedetti.



ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 16' st Castellani, 20' st De Rose.

AMMONITI: De Rose, A.Pavani, Corrado.

ESPULSI: 46' pt Giordano.



SECCHIANO Il campionato del Novafeltria inizia con un pari per 1-1 con la Reno, che si conferma squadra indigesta ai gialloblù. Escono con tanti rimpianti dal campo i ragazzi allenati da Massimo Mancini, che non hanno concretizzato la mole di gioco prodotta, specie nella prima frazione.

La squadra di casa si schiera con il 4-1-3-2, con Giacobbi a protezione davanti alla difesa. Subito al 1' Camara serve in profondità Canini, il cui tentativo a botta sicura è murato dalla difesa. Tra i più attivi c'è l'ex Verucchio Sebastiani: al 13' lavora bene palla al limite dell'area e serve Canini, scarico per Camara e ancora la difesa si oppone in angolo. Al 24' sugli sviluppi di un angolo, Piva evita un difensore nello stretto e serve un assist d'oro a Giacobbi, che a due passi dalla porta calcia alto. Al 28' seconda occasione sprecata dalla squadra di casa: Sebastiani sulla destra serve in area Camara, bravo a triangolare nello stretto con Canini, per poi sprecare con un tiro alto sopra la traversa. Il tempo si chiude con l'espulsione di Giordano, che rimedia il secondo giallo per un fallo su Castellani.

Nella ripresa parte bene il Novafeltria, che al 58' passa in vantaggio: Camara al limite dell'area apre a Piva sulla destra, il centrocampista arriva sul fondo e crossa rasoterra a rimorchio per Castellani, che batte Golinucci. La reazione della Reno porta al pari: al 63' Quarta viene chiuso da Renzi in angolo, sul corner arriva il colpo di testa vincente di De Rose. La squadra di casa si riporta in avanti, al 66' Golinucci con qualche affanno si rifugia in angolo sulla girata di Frihat. Calano le forze in campo, anche il Novafeltria prova a immettere forze fresche, nel finale è il neo entrato Giorgini a crossare, la difesa respinge corto, Camara da buona posizione calcia alto. Il forcing finale dei locali non serve a cambiare il risultato: il pari accontenta più la Reno.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Massimo Mancini allenatore Novafeltria