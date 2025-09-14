Novafeltria, troppi errori sotto porta: Misano corsaro a Secchiano (1-2)

Di Pollina apre al 3', subito pari di Camara, poi rigore decisivo di Torsani

Novafeltria - Misano 1-2

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani (40' st Medici), Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva (34' st Sacchini), Castellani (28' Astolfi), Canini, Camara (14' st Sebastiani), Galli (14' st Frihat). A disp.: Tani, Semprini, Paesini, Ciccioni. All.: Mancini.

MISANO: Conti, Di Pollina, Bacchiocchi (28' st Cesarini), Gudenzoni (18' st Cecci), Rossi, Valeriani, Tamagnini (36' st Casali), Kolpachov (41' st Tamai), Torsani (30' st Alvisi), Simoncelli, Pecci. A disp.: Remedia, Laro, Di Blasio, Maltoni. All.: Muratori.

ARBITRO: Ferri di Bologna

RETI: 3' pt Di Pollina, 5' pt Camara, 8' st Torsani (rig.).

AMMONITI: Cecci, Frihat, Alvisi.

ESPULSI: 32' st Di Pollina

SECCHIANO Si sfidano Novafeltria e Misano, con gli ospiti che sono tra le formazioni accreditate per la vittoria finale del campionato.

Subito Novafeltria all'attacco, al 1' Galli si libera sulla sinistra e va al tiro, conclusione debole bloccata da Conti.

2' In difficoltà il portiere Conti nell'impostazione dal basso, poi si salva di piede sul successivo tiro di Piva.

3' GOL MISANO Lancio lungo che sorprende la difesa, Di Pollina sfrutta l'errore e con un perfetto pallonetto insacca.

5' GOL NOVAFELTRIA Guerra sulla destra serve all'indietro Piva, passaggio rasoterra a Camara dal lato opposto, l'ex Santaracangelo calcia in porta dal limite e trova una deviazione di Valeriani: nulla da fare per Conti.

12' Lancio lungo di Renzetti, il portiere avversario Conti sulla propria trequarti viene anticipato da Piva, che non tira a porta vuota, ma cerca un compagno. L'arbitro fischia il fuorigioco. Che rischio per il Misano...

15' SPRECA IL NOVAFELTRIA. Guerra dalla destra crossa scavalcando Conti, in due si avventano sulla palla, Canini e Galli. A porta vuota colpisce Galli senza inquadrare lo specchio. Palla alta.

20' Filtrante di Castellani che libera Canini davanti al portiere, l'attaccante tentenna e calcia debole sul recupero del difensore. Nulla da fare, la squadra di casa continua a sbagliare tanto sotto porta. Ma in questa prima frazione i gialloblù sono anche penalizzati dal forte vento in direzione contraria...

24' Camara scatenato salta due avversari, l'ex Santarcangelo serve Castellani sulla corsa, il tiro termina fuori.

26' Canini scarica all'indietro per Camara, che strozza il tiro. Palla abbondantemente fuori.

27' Guerra tra i più attivi serve Piva, il centrocampista arriva al limite dell'area e serve Canini, in ritardo sulla palla.

36' Un passaggio corto innesca il contropiede del Misano, palla a Pecci sulla sinistra, scatto in velocità dell'ex Rimini e poi tiro a botta sicura, Renzi si sostituisce a Renzetti e salva sulla linea.

37' GALLI CALCIA FUORI A PORTA VUOTA! Quanti gol si mangia il Novafeltria. L'esterno offensivo ex Pietracuta salta Conti e calcia fuori a porta vuota.

38' RISPONDE IL MISANO! La squadra ospite quando attacca in velocità sa essere sempre pericolosa, Torsani guadagna una punizione al limite. La difesa respinge, Gudenzoni ci prova dal limite, palla fuori.

42' Gara piacevolissima a Secchiano. Fase di pressione del Misano, ma il Novafeltria prova a rifarsi vedere in contropiede. Canini si fa recuperare dalla difesa avversaria.

FINE PRIMO TEMPO A Secchiano una rete per parte e tante occasioni, specie per la squadra di casa.

INIZIA LA RIPRESA!

53' GOL MISANO! Rigore per fallo di Castellani, Torsani infila Renzetti.

66' Prova a reagire la squadra di casa. Guerra e Piva, i due migliori del Novafeltria, lavorano un pallone per Canini, che si gira e calcia alto.

67' Scambio tra Frihat e Piva, che entra in area ma calcia debole, blocca Conti.

77' ROSSO DIRETTO PER DI POLLINA, fallo su Piva.

84' Piva si immette in area dalla destra, ma viene anticipato al momento del tiro.

85' MISANO SI SALVA! Angolo per il Novafeltria, Medici appena entrato fa sponda di testa per Firhat che in acrobazia calcia superando Conti, salva sulla linea un difensore ospite.

88' Sebastiani si libera di alcuni avversari e serve Frihat sulla fascia sinistra, cross per Giacobbi, il cui tiro viene deviato da un difensore.

FINALE A SECCHIANO. Per il Novafeltria prima sconfitta stagionale, il Misano sorride e si porta a 7 punti in classifica.

L'allenatore del Novafeltria Massimo Mancini a fine gara: "Capitano queste partite. Il problema è che abbiamo un rapporto tra occasioni create e gol segnati che è molto deficitario. Siamo stati puniti da due ingenuità abbastanza grosse".