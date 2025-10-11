Altarimini

Novafeltria, un lettore segnala: "Parco diventa discarica per gli studenti del Tonino Guerra"

"Rifiuti di ogni sorta sono riversati dagli studenti al di sotto dell'istituto", evidenzia un nostro lettore

A cura di Riccardo Giannini Redazione
11 ottobre 2025 13:19
Le Vostre Segnalazioni
Un nostro lettore segnala una situazione di degrado a Novafeltria. "Un elevato livello di degrado - sottolinea il lettore - che vive a Novafeltria il parco dedicato al cantautore Ivan Graziani in corrispondenza dell'Istituto superiore Torino Guerra. Rifiuti di ogni sorta sono riversati dagli studenti al di sotto dell'istituto proprio in direzione del parco".

