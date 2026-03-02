Novafeltria, una nuova area giochi per i bimbi: al via la raccolta per attrezzare il giardino di Casa Monti

L'iniziativa dell'associazione Supernova per il centro storico del paese

L’associazione Supernova annuncia l’avvio di un progetto dedicato alle famiglie e ai bambini di Novafeltria: l’apertura alla comunità del giardino di Casa Monti, situato nel cuore del paese.

L’obiettivo è creare uno spazio sicuro, completamente recintato, dove i più piccoli possano giocare liberamente e le famiglie possano ritrovarsi in un ambiente accogliente e protetto. Per rendere il giardino pienamente fruibile, l’associazione prevede interventi di sistemazione della staccionata per garantire la sicurezza dell’area e l’allestimento con giochi da esterno, tra cui piccole porte da calcio, cucine gioco, banchi da lavoro con attrezzi, casette, tavolini e sedie per bambini, sabbiera, scivoli, altalene e altre attrezzature ludiche.

A sostegno del progetto, Supernova lancia un appello alla cittadinanza, proponendo due modalità di contributo: la donazione di giochi da giardino usati, purché in buone condizioni; donazioni in denaro, che saranno destinate alla sistemazione dell’area e all’acquisto delle attrezzature necessarie.

L’iniziativa rappresenta un investimento concreto nella qualità della vita della comunità, con l’intento di offrire ai bambini un luogo di crescita, socialità e gioco sicuro nel centro di Novafeltria. Per informazioni sulle modalità di donazione è possibile consultare i canali ufficiali dell’associazione (Facebook e Instagram), oppure contattare il numero 392.7046221.