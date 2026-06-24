Novafeltria, una serata con la primaria Alessandra Parodi: storie di donne nel suo ultimo libro

"Di donna in donna. Storie di donne curate e curanti" presentato a Novafeltra venerdì 26 giugno

Alessandra Parodi, dirigente medico dell’Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Infermi, ha deciso di raccontare in un libro le storie delle donne che ha seguito nel loro percorso di cura, in qualità di coordinatrice tecnico-scientifica del programma di screening per il tumore della cervice uterina. "Di donna in donna. Storie di donne curate e curanti" ha per protagoniste le persone, i loro sentimenti, gli stati d'animo, le paure e le speranze. Un'opera che si lega idealmente all'attività dall'associazione AcquaChiara, nata in Alta Valmarecchia proprio per sostenere le donne che affrontano il percorso oncologico. Così, venerdì 26 giugno, AcquaChiara ha deciso di organizzare una serata dedicata al libro di Alessandra Parodi, che sarà ospite per raccontare in prima persona la nascita dell'opera e per dialogare con le rappresentanti dell'associazione. L'appuntamento è al parco Anna Zatta Triani, accanto al parcheggio di piazza 1° Maggio, a Novafeltria, a partire dalle 20.45.