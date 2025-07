Novafeltria: venerdì 4 luglio tutti in piazza per il Carnevale Estivo

Venerdì 4 luglio Novafeltria festeggia il Carnevale Estivo: musica, cibo e omaggio ai ragazzi di Voci nel Montefeltro!

Venerdì 4 luglio, Novafeltria si trasformerà in un palcoscenico di divertimento e festa con il Carnevale Estivo! L'evento sarà un vero e proprio omaggio ai ragazzi di Voci nel Montefeltro, con una giornata piena di musica, cibo e divertimento.

La Parata: un vero spettacolo!

La serata inizierà con una parata spettacolare, aperta dai fantastici tamburini della Cerna dei lunghi archi di San Marino. Sfilate di rappresentanti di alcuni stati USA, divi di Hollywood e simboli iconici degli Stati Uniti, come il Presidente Washington, la Statua della Libertà, l'Aquila e Uncle Sam, renderanno l'evento ancora più emozionante. E non mancheranno le maestose Harley Davidson con il loro rombo potente!

Il concerto: Elvis The Legend by Silver Buicks!

La serata sarà animata dal concerto di Elvis The Legend by Silver Buicks, che arriverà sulla sua Lincoln Continental Mark V bianca e ti farà ballare e cantare come se fossi negli anni '50! Sarà un'esperienza unica e indimenticabile!

Il Toro Meccanico: sfida la tua resistenza!

Novità a Novafeltria, il Toro Meccanico! Sfida la tua resistenza e quella degli altri per vincere un viaggio a Marileva per 4 persone per una settimana! Sarà un'opportunità unica di vincere un premio fantastico!

Cibo e bevande: delizie per tutti i gusti!

Dalle ore 18.00, allo stand della Pro loco e al griglificio potrete trovare delizie per tutti i gusti, come hamburger, hot dog, Jalapeno e Cheddar, alette di pollo piccanti, ribs di maiale affumicate, salsiccia affumicata e tanto altro. E nella zona Hawaii al Tiky Bar, birra fresca, Spritz e cocktail alla frutta saranno pronti per essere gustati!

Una serata indimenticabile!

Sarà una giornata indimenticabile, piena di musica, cibo, divertimento! Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica a Novafeltria il 4 luglio!