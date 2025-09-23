Nubifragio a Ischia, strade allagate e auto sommerse

I Comuni invitano la popolazione a evitare spostamenti e attività all’aperto

Un violento nubifragio si è abbattuto questa mattina sull’isola d’Ischia, dove in meno di un’ora è caduta una quantità eccezionale di pioggia accompagnata da una intensa tempesta di fulmini.

L’ondata di maltempo ha provocato disagi diffusi su tutto il territorio: numerose strade sono state allagate e rese impraticabili, diverse automobili risultano sommerse e decine di richieste di soccorso sono arrivate alla caserma locale dei vigili del fuoco.

Di fronte alla situazione critica, i Comuni isolani hanno diramato avvisi alla popolazione, raccomandando ai cittadini di restare al riparo e sospendere ogni attività all’aperto. Le autorità invitano inoltre a limitare al massimo gli spostamenti, sia a piedi sia in auto, se non strettamente necessari, fino al miglioramento delle condizioni meteo.