Nubifragio nel Piceno: in campo anche i Vigili del Fuoco da Rimini

Idrovore al lavoro dalla notte scorsa, ma pioggia continua nella mattinata

Dopo il nubifragio, tra vento, pioggia e grandine, che si è abbattuto ieri sul Piceno, con allagamenti e danni in particolare a San Benedetto del Tronto e a Grottammare, proseguono gli interventi dei vigili del fuoco: stamattina altre 24 uscite che fanno alzare a 70 il numero totale, ma anche con almeno altri 50 interventi in coda da espletare.

Nella notte sono iniziati i prosciugamenti con le idrovore dei grandi scantinati, alcuni dei quali con oltre un metro d'acqua. In supporto, dalla notte scorsa, squadre di Forlì e Rimini.

Intanto, dopo una breve tregua, stamattina ha però ricominciato a piovere in maniera copiosa.

Anche per stamattina, la Protezione civile ha emesso una nuova allerta gialla a livello regionale: sono previste ancora precipitazioni a carattere di rovescio o di temporale che, localmente, potranno assumere carattere di forte intensità.

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha rinnovato l'invito alla cittadinanza ad evitare ogni spostamento se non strettamente indispensabile: ieri, a causa degli allagamenti, alcuni mezzi sono rimasti bloccati in sottopassi con grande rischio per l'incolumità delle persone; sulle strade si sono riversati fiumi d'acqua e i veicoli giravano con il livello quasi all'altezza del cofano.