Nubifragio nell’Agrigentino, dispersa una donna di 38 anni

Strade come fiumi in piena a Favara: famiglie bloccate in casa, ricerche in corso con vigili del fuoco e sommozzatori

Una donna di 38 anni, sposata e madre di tre figli, risulta dispersa dopo essere scesa dalla propria auto rimasta impantanata durante il violento nubifragio che ha colpito la provincia di Agrigento. La vettura è stata travolta dall’acqua e la donna sarebbe stata trascinata via dalla corrente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Agrigento, supportati dai sommozzatori arrivati da Palermo. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco di Catania, che però non può decollare a causa delle avverse condizioni meteo.

Le strade di Favara si sono trasformate in veri e propri fiumi in piena. Le ricerche della donna sono concentrate su un convogliatore di acque, dove si teme possa essere stata trascinata dalla forza della corrente.

Disagi e allagamenti si registrano anche ad Agrigento e nella frazione balneare di San Leone, dove numerose famiglie sono rimaste bloccate all’interno delle proprie abitazioni. Le squadre di soccorso stanno operando senza sosta per portare aiuto ai residenti e cercare di riportare la situazione sotto controllo.