Nucleo Falchi, il Riesame revoca la sospensione a sette agenti
Resta un anno di stop per l’ispettore Vincenzo Reale. Annullate le misure interdittive per gli altri sette indagati nell’inchiesta su presunti falsi nei verbali e abusi durante i controlli
Il Tribunale del Riesame ha revocato la sospensione dal pubblico servizio per sette degli otto agenti del Nucleo Falchi della Polizia locale di Rimini, indagati a vario titolo per falso ideologico, calunnia, violenza privata e lesioni personali.
Confermata invece la sospensione per un anno dell’ispettore superiore Vincenzo Reale, per il quale resta in vigore la misura più pesante disposta dalla gip Raffaella Ceccarelli. Revocate le sospensioni, da sei a dieci mesi, per gli altri sette componenti del reparto.
L’inchiesta della Guardia di finanza riguarda dodici episodi nei quali gli agenti avrebbero riportato nei verbali circostanze non corrispondenti a quanto realmente accaduto, oltre a presunte aggressioni durante i controlli. Gli otto indagati hanno respinto tutte le accuse, sostenendo la correttezza del proprio operato.
Ora si attendono le motivazioni della decisione del Riesame.