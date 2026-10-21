Nuoto A Riccione oltre mille atleti per il 15° Trofeo Nuoto Riccione

Il 24 e 25 ottobre allo Stadio del Nuoto 38 società da tutta Italia e alcuni protagonisti della nazionale azzurra. Ingresso libero

Al via la stagione agonistica dei grandi eventi sportivi allo Stadio del Nuoto di Riccione con la 15esima edizione del Trofeo Nuoto Riccione, in programma il 24 e 25 ottobre, meeting nazionale in vasca corta per le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores. Sono oltre 1.000 gli atleti per 3.000 presenze gara nelle diverse discipline, con la partecipazione di 38 società sportive provenienti da tutta Italia.





La manifestazione agonistica, organizzata da Polisportiva Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione, anticipa il ricco calendario dei campionati di Federazione nella struttura riccionese ed è considerata il banco di prova per tanti atleti di punta del nuoto nazionale: in vasca sono attesi infatti alcuni fra i nomi più importanti come il grande Simone Cerasuolo, primo italiano della storia a conquistare l’oro ai mondiali di Singapore 2025 nella rana e Michele Busa, il nuovo delfinista italiano più veloce di sempre. Non mancheranno anche Alessandro Pinzuti, Federico Poggio, Stefano Ballo e Lorenzo Glessi. Grande attenzione sulla giovane promessa Alessandra Mao: ai campionati Europei Juniores di Monaco di Baviera a luglio scorso, vince la medaglia d'oro nei 100 metri stile libero, battendo dopo 22 anni il record italiano juniores che apparteneva a Federica Pellegrini. Infine da non sottovalutare la velocista azzurra Agata Amber e la ranista di rilevo nazionale Arianna Castiglioni che proprio a Riccione vinse il suo primo titolo italiano nel 2014 nei 100 mt durante i campionati italiani primaverili.

Ai blocchi di partenza sabato pomeriggio, a partire dalle ore 15, con 400 misti, 50 farfalla - dorso - rana - stile libero e 400 stile libero; domenica mattina, dalle ore 8, sarà la volta dei 200 misti - stile - farfalla - dorso e rana. Domenica pomeriggio gran finale dalle 15,30 con gli 800 mt stile libero femminile e maschile, a seguire le finali dei 100 mt farfalla, dorso, rana e stile libero. Le premiazioni per società concluderanno la due giorni intorno alle 18,30. L’ingresso è libero per il pubblico che vorrà assistere alle gare.





La quindicesima edizione del Trofeo Nuoto Riccione è sostenuta anche quest’anno da realtà imprenditoriali quali Ossidabile, l’innovativa a azienda di gioielli legati al mondo del mare e dello sport, ed EthicSport, il brand italiano di punta nell’integrazione sportiva. La gestione dell'ospitalità degli iscritti è stata affidata agli hotel del consorzio Promhotel, che garantirà un'accoglienza di qualità per gli atleti e le loro famiglie.



