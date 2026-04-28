Nuoto artistico, la Polisportiva Riccione domina il Trofeo Regionale di Forlì
Tripletta negli obbligatori e medaglie nei liberi: oro per Cecchini e Forzelin, argento e bronzo per Baldisserri, con Raimondi qualificata ai Campionati Italiani Juniores
Continua la striscia positiva di podi per le atlete di Polisportiva Riccione, sezione nuoto artistico: al Trofeo Regionale Agonistica di Forlì, domenica 26 aprile, è andata in scena una impresa esaltante, una giornata indimenticabile che ha visto le sincronette di casa protagoniste assolute.
Nella gara degli Obbligatori, per la categoria Assoluta, le ragazze hanno messo a segno la tripletta con l'oro di Amelia Cecchini, seguita sul podio dalle compagne di squadra Greta Forzelin (argento) e da Lia Baldisserri (bronzo).
Le medaglie pesanti non sono finite: nella gara dei Liberi l’oro di Greta Forzelin ha regalato grandi soddisfazioni, così come l'argento di Lia Baldisserri.
Una menzione speciale va a Tais Raimondi, che stacca il pass per prossimi Campionati Italiani Estivi Juniores.