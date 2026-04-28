Nuoto artistico, la Polisportiva Riccione domina il Trofeo Regionale di Forlì

Tripletta negli obbligatori e medaglie nei liberi: oro per Cecchini e Forzelin, argento e bronzo per Baldisserri, con Raimondi qualificata ai Campionati Italiani Juniores

A cura di Redazione 28 aprile 2026 10:50

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