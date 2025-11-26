Nuoto artistico Riccione: tutte le atlete qualificate per gli Assoluti e i campionati italiani

Weekend di successi per le atlete del nuoto artistico di Polisportiva Riccione

Weekend intenso per le atlete del nuoto artistico di Polisportiva Riccione: sabato 22 novembre si è aperta la stagione con la gara di qualificazione agli assoluti, disputata a Carpi; ottima la partenza per le sincronette riccionesi, Greta Forzelin, Amelia Cecchini, Lia Baldisserri, Camilla Bonduà, Matilde Pari, Ginevra Orsini, Tais Raimondi; tutte giovanissime, riescono a conquistare la qualificazione sia per i Campionati Italiani juniores che per gli Assoluti.

Il fine settimana si è poi concluso con una vera e propria "Pioggia di stelle”. Impegnate piscina di casa, lo Stadio del Nuoto, le ragazze esc/esb della propaganda e tutto il settore agonistico di Polisportiva Riccione hanno gareggiato per conquistare il brevetto stelle, un programma di sviluppo tecnico della Federazione Italiana Nuoto, diviso in 7 livelli di difficoltà progressiva, che si basano su esercizi e prove tecniche. Le atlete che si tesserano per la prima volta per l'agonismo devono conseguire la stella corrispondente alla loro età, insieme a tutte le stelle precedenti.



