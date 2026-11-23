Nuoto, bilancio positivo per la Polisportiva Riccione a Reggio Emilia: Gaia Bilancioni sul podio

Concluso il secondo ciclo di gare stagionali per la squadra agonistica. Diversi atleti hanno migliorato i propri primati personali, ora l'attenzione si sposta sulle qualificazioni regionali del 5, 6 e 8 dicembre

Si chiude con indicazioni positive il secondo ciclo di gare stagionali della squadra agonistica della Polisportiva Riccione, sezione nuoto. L'ultima tappa si è svolta a Reggio Emilia, dove gli atleti sono scesi in vasca in una fase caratterizzata da un importante carico di allenamento.

Nonostante la fatica accumulata nelle settimane precedenti, i nuotatori riccionesi hanno risposto con impegno e determinazione. Il bilancio della manifestazione registra diversi miglioramenti dei primati personali, segnale di una crescita sia sul piano tecnico sia nella gestione delle competizioni. Tra i risultati da segnalare c'è il podio di Gaia Bilancioni nei 50 metri dorso. Per la squadra sono arrivati anche diversi piazzamenti nelle prime posizioni.

Al di là dei tempi ottenuti, la gara ha permesso allo staff tecnico di verificare il lavoro svolto durante gli allenamenti. La squadra ha mantenuto un atteggiamento positivo anche in condizioni di affaticamento, fornendo indicazioni utili in vista dei prossimi appuntamenti. Archiviato questo secondo ciclo, il prossimo obiettivo sono le qualificazioni regionali, in programma il 5, 6 e 8 dicembre. Sarà un nuovo banco di prova per gli atleti della Polisportiva Riccione, chiamati a mettere in acqua i progressi maturati durante la preparazione.