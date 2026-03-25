Nuoto, Garden protagonista ai Regionali Esordienti: 12 titoli

In bacheca anche 14 argenti e 11 bronzi per un totale di 37 medaglie. Secondo posto in classifica alle spalle del CN Uisp Bologna

Un fine settimana quello appena trascorso allo Stadio del nuoto di Riccione – si sono disputati i campionati Regionali Esordienti - che rimarrà nella memoria del Garden Rimini: 121 finali conquistate dagli atleti seguiti dai tecnici sociali i prof. Davide Spinelli e Marco Biscaglia.

Dodici titoli regionali splendono nella bacheca del Garden Rimini, seguiti da 14 argenti e 11 bronzi per un totale di 37 medaglie che collocano la squadra del presidente Ermanno Pasini al secondo posto nella classifica regionale con 593 punti alle spalle della Uisp Bologna con 677 punti, società che gestisce qualcosa come sei, sette piscine.

Sugli scudi Greta Botteghi es.B1 con 4 titoli nei 50-100 farfalla,100 stile libero e 100 misti. Titoli regionali anche per Emma Muca es. B1nei 50 dorso e stile libero, Vittoria Corbelli es. B2 nei 50 dorso, Jacopo Deveronico es.Be nei 50 farfalla, Ginevra Cellarosi es. B2 nei 200 stile libero, Isabel Cirillo es. B1 nei 100 rana, Kaixin Zhang es. A1 nei 100 stile libero e Blu Celli es. A1 nei 400 stile libero A medaglia Ferron Martino es.B1 nei 50-100 dorso e 100 stile libero, Lorenzo Semprini es. B2 nei 50-100 farfalla, Alessandro Francia es.B1 nei 50-100 rana, Maria Sole Ricci es.A1 nei 100 dorso, Paolo Palini es.B2 nei 50 rana e Arianna Colonna es.A1 nei 200 e 400 stile libero.

"Un risultato che premia un lavoro iniziato anni fa: tutti i nostri atleti vengono dall'ottimo lavoro svolto nei corsi di nuoto della Polisportiva Garden Rimini e dai suoi tecnici – dice il D.S. della sezione nuoto Fabio Bernardi -: lavoro perfezionato dagli allenatori della sezione nuoto che hanno a disposizione spazi ed attrezzature idonee per sviluppare le dote dei nostri meravigliosi ragazzi".

Nella foto, da sinistra: Davide Spinelli, Marco Biscaglia, Filippo Carlini e Mattia Biscaglia