Altarimini

Nuoto giovanile: 2.500 atleti ai Criteria Lifesaving di Riccione

Si sono appena conclusi i Criteria Giovanili Primaverili Lifesaving di Nuoto allo Stadio del Nuoto di Riccione

A cura di Michela Alessi Redazione
09 febbraio 2026 10:12
Nuoto giovanile: 2.500 atleti ai Criteria Lifesaving di Riccione -
Riccione
Sport
Condividi

Prosegue il fitto calendario dei grandi eventi natatori organizzati da Fin, Federazione Italiana Nuoto, in collaborazione con Polisportiva Riccione e il Comune di Riccione; un sodalizio riconfermato da anni con la Scuola di Nuoto federale che ha scelto Riccione come sede ideale per i grandi eventi. Si sono appena conclusi i Criteria Giovanili Primaverili Lifesaving di Nuoto allo Stadio del Nuoto di Riccione partiti con oltre 2.500 atleti su 5 giorni di gara.  I Criteria sono gare importanti per la loro particolarità: nelle diverse giornate si alternano competizioni molto diverse con trasporti, gare con pinne e altre prove che serviranno anche a migliorare i corsi di assistenza bagnanti. Il programma si è svolto in 5 giornate dividendo, Esordienti A, con la partecipazione di 274 atleti di 60 società italiane, e Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores provenienti da 93 società. 


Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini