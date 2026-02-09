Nuoto giovanile: 2.500 atleti ai Criteria Lifesaving di Riccione

Si sono appena conclusi i Criteria Giovanili Primaverili Lifesaving di Nuoto allo Stadio del Nuoto di Riccione

Prosegue il fitto calendario dei grandi eventi natatori organizzati da Fin, Federazione Italiana Nuoto, in collaborazione con Polisportiva Riccione e il Comune di Riccione; un sodalizio riconfermato da anni con la Scuola di Nuoto federale che ha scelto Riccione come sede ideale per i grandi eventi. Si sono appena conclusi i Criteria Giovanili Primaverili Lifesaving di Nuoto allo Stadio del Nuoto di Riccione partiti con oltre 2.500 atleti su 5 giorni di gara. I Criteria sono gare importanti per la loro particolarità: nelle diverse giornate si alternano competizioni molto diverse con trasporti, gare con pinne e altre prove che serviranno anche a migliorare i corsi di assistenza bagnanti. Il programma si è svolto in 5 giornate dividendo, Esordienti A, con la partecipazione di 274 atleti di 60 società italiane, e Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores provenienti da 93 società.



