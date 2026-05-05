Nuoto giovanile, buone prove per gli atleti riccionesi allo Squalo Blu di San Marino

Al Meeting Squalo Blu segnali di crescita tecnica e agonistica: vittorie e podi per Strina, Profico, Talledo Silva e Pizzirani

Il Meeting Squalo Blu di San Marino ha rappresentato un importante banco di prova per i giovani atleti riccionesi, che hanno affrontato le gare con determinazione, mostrando segnali concreti di crescita sia sotto il profilo tecnico sia dal punto di vista dell’atteggiamento agonistico.

Al di là dei piazzamenti, elemento centrale resta il percorso di crescita intrapreso dal gruppo, con l’obiettivo di consolidare nei ragazzi la passione per il nuoto e per la pratica sportiva, favorendo uno sviluppo armonico sia come atleti sia come individui.

Lo staff tecnico sottolinea infatti l’importanza di esperienze come questa, fondamentali per alimentare motivazione, spirito di squadra e cultura del lavoro, aspetti imprescindibili nella formazione dei giovani sportivi.



Tra i risultati più significativi spiccano:

Talledo Silva Marzia Raffaella, seconda nei 100 farfalla e terza nei 100 stile libero;

Strina Matilde, vincitrice dei 100 dorso;

Pizzirani Noah, secondo nei 100 farfalla e terzo nei 100 rana;

Profico Diego, primo nei 100 farfalla e terzo nei 100 stile libero.



