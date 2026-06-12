Nuoto, la Polisportiva Riccione brilla ai Regionali Esordienti B di Bologna

Titoli, podi e staffette di valore per la squadra riccionese

Si sono svolti domenica 7 giugno a Bologna i Campionati Regionali Estivi Esordienti B, ultimo appuntamento del calendario FIN per i più giovani atleti della Polisportiva Riccione. La manifestazione ha regalato grandi soddisfazioni alla squadra riccionese, protagonista di una giornata ricca di risultati di prestigio e di ottime prestazioni.

Nel settore femminile brilla la prova di Andrea Miggiano, che conquista il titolo regionale nei 100 stile libero, salendo sul gradino più alto del podio. Ottimo risultato anche per la staffetta 4x50 stile libero femminile, composta da Beatrice Di Giuseppe, Andrea Miggiano, Talledo Silva Marzia Raffaella e Athena Valanti, che chiude la propria gara con uno splendido terzo posto regionale.

Nel settore maschile grande protagonista è stato Noah Pizzirani, autore di una prestazione di altissimo livello che gli ha permesso di conquistare la medaglia d’argento nei 100 delfino e nei 200 misti e la medaglia di bronzo nei 200 stile libero.

Importante anche il contributo fornito da Vivienne Guidi e Federico Mirabile, che insieme ai compagni hanno consentito alla Polisportiva Riccione di raggiungere un eccellente 6° posto nella classifica regionale per società.

Al termine della manifestazione il tecnico Giacomo Telò ha commentato con soddisfazione la prestazione dei suoi atleti: “i ragazzi mi hanno fatto emozionare. Sono orgoglioso di ognuno di loro, non solo per il percorso tecnico che stanno affrontando, ma soprattutto per la crescita umana che dimostrano ogni giorno.”

La stagione non è ancora conclusa: l’ultimo appuntamento sarà rappresentato dai Campionati Italiani UISP, che vedranno nuovamente protagonisti anche i piccoli Esordienti C.