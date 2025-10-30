Nuoto, la Polisportiva Riccione vola al meeting di casa: 115 personal best e due podi

1.000 atleti in gara al 14° Trofeo Città di Riccione

Fine settimana di grandi risultati per gli atleti di Polisportiva Riccione, impegnati al 14° Trofeo Città di Riccione, il “meeting di casa”, andato in scena il 25 e 26 ottobre 2025 presso lo Stadio del Nuoto di Riccione. Sono stati oltre 1.000 gli atleti in acqua per 3.000 presenze gara nelle diverse discipline, con la partecipazione di 38 società sportive provenienti da tutta Italia. La manifestazione agonistica, organizzata da Polisportiva Riccione, ha anticipato il ricco calendario dei campionati di Federazione Italiana Nuoto proprio nella struttura riccionese ed è considerata il banco di prova per tanti atleti di punta del nuoto nazionale.

La squadra di casa ha preso parte complessivamente a 135 gare, mettendo in mostra un’ottima condizione generale e grande determinazione. Il bilancio è di 115 personal best, pari a un importante 85% di miglioramenti individuali rispetto ai tempi precedenti. Un dato che testimonia il grande lavoro svolto e la crescita costante di tutto il gruppo, come sottolinea Massimiliano Benedetti, direttore tecnico di Polisportiva Riccione.

Da segnalare due importanti podi, con l’argento di Filippo Maria Coggiatti nella finale dei 100 stile categoria Ragazzi 14 e il di bronzo di Beatrice Rossi nei 200 dorso, categoria Cadette.

Gli atleti riccionesi hanno inoltre conquistato ben 18 finali, con 12 personal best, dimostrando competitività in tutte le categorie e specialità.

I complimenti della società organizzatrice vanno alle prime tre società classificate di questa edizione del Trofeo Nuoto Riccione: Rari Nantes Florentia, CN Uisp Bologna e NS Emilia.

I finalisti della 14a edizione del Trofeo Nuoto Riccione:

Arduini Maria Vittoria

100 dorso - Ragazze 1

Cecchini Aurora

100 dorso - Juniores 1

100 stile - Juniores 1

Ciccotelli Annamaria

100 dorso - Ragazze 1

100 stile - Ragazze 1

Coggiatti Filippo

100 farfalla - Ragazzi 14

100 stile - Ragazzi 14

Delmonte Asia

100 rana - Cadette

100 stile - Cadette

D’Ubaldo Martina

100 farfalla - Ragazze 2

100 stile - Ragazze 2

Fuzzi Diego

100 rana - Ragazzi 14

Lippo Niccolò

100 rana - Ragazzi 1

Mangione Elisa

100 dorso - Ragazze 1

Rossi Beatrice

100 dorso - Cadette

Totti Luca

100 rana - Cadetti

Trobetta Ginevra

100 stile - Ragazze 1