Nuoto, ottimi risultati al Meeting di Ravenna: Riccione protagonista con numerosi podi

Tra 2 e 3 maggio grande prova collettiva al 23° “Città di Ravenna”: Coggiatti, Totti e Piccininni tra i protagonisti; ora si guarda al meeting di Locarno

Grande partecipazione e ottimi risultati per la squadra nel fine settimana appena trascorso, impegnata al 23° Meeting Nazionale “Città di Ravenna”, 39ª edizione del Trofeo Michele Zaccaria, svoltosi a Ravenna tra sabato 2 e domenica 3 maggio. Nonostante il periodo della stagione, tradizionalmente impegnativo dal punto di vista fisico e mentale, la presenza degli atleti si è dimostrata propositiva e determinata, con una squadra capace di esprimere spirito competitivo, coesione e una forte voglia di migliorarsi gara dopo gara.





Dal punto di vista dei risultati, sono diversi i podi conquistati che testimoniano il buon lavoro svolto in allenamento. Filippo Maria Coggiatti si distingue con un eccellente 1° posto nei 200 stile libero Ragazzi 14 e un 2° posto nei 50 stile libero, confermandosi tra i protagonisti della manifestazione. Cristian Piccininni brilla negli 800 stile libero Assoluti, conquistando ben due vittorie e aggiungendo anche un 3° posto, dimostrando grande solidità nelle prove di fondo. Luca Totti si mette in evidenza con un 1° posto nei 100 rana Assoluti e un altro 1° posto nei 200 rana, oltre a un 3° posto nei 50 rana, segno di continuità su tutte le distanze. Asia Delmonte conquista un importante 2° posto nei 50 stile libero Assoluti, mentre Elisa Mangione sale sul podio con un 2° posto nei 50 dorso Ragazzi 1. Maria Vittoria Arduini ottiene un brillante 2° posto nei 200 stile libero Ragazzi 1, confermando il suo valore nel mezzofondo. Leonardo Rossi porta a casa due podi negli Assoluti con due 3° posti nei 50 e 100 dorso, mostrando grande regolarità. Ilaria Martini chiude con un 3° posto nei 200 dorso Ragazzi 1, mentre Diego Fuzzi conquista un 3° posto nei 200 rana Ragazzi 14. Martina D’Ubaldo si mette in luce con un 2° posto nei 100 farfalla Ragazzi 2, Lorenzo Grossi 3° nei 1500 stile e Alessandro Paladini centra due podi negli Assoluti con due 3° posti nei 200 e 400 misti.





Oltre ai piazzamenti sul podio, merita una menzione speciale la prestazione di Coggiatti, che ha sfiorato la qualificazione ai Campionati Italiani Estivi di Roma per pochissimi decimi, sia nei 200 che nei 400 stile libero: un risultato che lascia intravedere margini di crescita importanti e obiettivi alla portata. Al di là dei risultati individuali, ciò che emerge con forza è il grande spirito di squadra, la capacità di sostenersi a vicenda e la determinazione di tutti gli atleti nel continuare a migliorarsi, elementi fondamentali per affrontare al meglio il prosieguo della stagione. Il prossimo appuntamento è già alle porte: la squadra sarà impegnata al Meeting del Verbano, in programma a Locarno (Svizzera) il 16 e 17 maggio, un’ulteriore occasione per crescere e confermare quanto di buono visto a Ravenna.