Nuoto, squadra e memoria: Riccione ospita la Coppa Brema

Domenica 21 dicembre allo Stadio del Nuoto 600 atleti per la storica competizione nazionale a squadre

Lo stadio del Nuoto di Riccione si prepara alla Coppa Caduti di Brema, gara nazionale a squadre che anticipa le festività natalizie, in programma domenica 21 dicembre. L’appuntamento prevede la partecipazione di formazioni maschili e femminili per un totale di 600 atleti su base regionale, convocate al completo per affrontare un programma gare costruito sul modello olimpico.

La competizione richiede a ciascuna squadra di schierare un atleta per prova, per entrambe le categorie maschile e femminile. Tale struttura rende la Coppa Brema una manifestazione di particolare rilevanza tecnico–organizzativa, poiché combina la prestazione individuale con la necessità di un’efficace gestione complessiva della rosa.





Oltre agli aspetti agonistici, l’evento rappresenta uno dei pochi contesti in cui viene evidenziata in modo diretto l’importanza del contributo collettivo. La somma dei punteggi ottenuti in ogni gara determina il risultato finale della squadra, valorizzando non solo il rendimento dei singoli atleti, ma anche la capacità del gruppo di operare in modo coeso, rispettando ruoli e strategie condivise.

Per Polisportiva Riccione, la disputa della Coppa Brema nella vasca di casa costituisce inoltre un’opportunità per offrire agli atleti un ambiente familiare e funzionale alla concentrazione.

Come tutte le edizioni, anche questa è molto sentita, sia perché è una competizione a squadre a livello italiano assoluto svolta da una selezione di 20 atleti che gareggiano in rappresentanza dell’intera società, sia perché rappresenta un momento importante di commemorazione e di rispetto verso coloro che hanno sacrificato la loro vita.

Lo staff tecnico seguirà le prove valutando riscontri cronometrici e indicatori di continuità rispetto al percorso intrapreso nella stagione.

La storia

La Coppa Caduti di Brema prende il nome dalla tragedia consumata nel 1966 a Brema, nel nord della Germania, quando un volo di linea fu protagonista di un incidente aereo nel quale persero la vita tutti i 46 passeggeri. A bordo dell'aereo, partito da Francoforte, vi era una selezione della nazionale italiana di nuoto, accompagnata dallo staff tecnico e dal giornalista RAI Nico Sapio, diretta al Meeting di Brema, uno dei più prestigiosi eventi della stagione.