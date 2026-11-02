Nuoto, tre medaglie per la Polisportiva Riccione al Trofeo Città di Rosà

Argento e due bronzi per Asia Delmonte. Buoni piazzamenti anche per gli altri cinque atleti in gara

Domenica 1° novembre 2026, la squadra agonistica di Polisportiva Riccione ha preso parte al 21° Trofeo Città di Rosà, in provincia di Vicenza, manifestazione disputata in vasca corta da 25 metri che ha visto la partecipazione di numerose società sportive. Una trasferta positiva per i sei atleti riccionesi, capaci di distinguersi per determinazione, intensità e spirito competitivo, nonostante un periodo di preparazione particolarmente impegnativo, caratterizzato da elevati carichi di allenamento e da una significativa stanchezza accumulata nelle settimane precedenti.

A conquistare le tre medaglie della giornata è stata Asia Delmonte (2008), protagonista di un argento nei 50 farfalla e due bronzi nei 50 stile libero e nei 50 rana. Ottimi piazzamenti di categoria anche per Cristian Piccininni (2008), secondo nei 200 dorso, quarto nei 400 stile libero e quinto nei 200 stile libero e per Beatrice Rossi (2009), terza nei 50 dorso, sesta nei 200 dorso e nona nei 100 dorso.

Nella categoria Juniores, Martina D’Ubaldo (2012) ha ottenuto il nono posto nei 50 farfalla e il diciassettesimo nei 100 farfalla e nei 50 dorso. Buone prove anche per Mattia D’Ubaldo (2009) e Francesco Perfini (2009), entrambi impegnati nei 50 stile libero, 50 farfalla e 100 farfalla, con i migliori piazzamenti di categoria ottenuti nei 50 farfalla, rispettivamente al tredicesimo e quattordicesimo posto.

Al di là dei risultati, l’aspetto più significativo della trasferta è stato l’atteggiamento dimostrato dall’intero gruppo. Gli atleti hanno affrontato le gare senza una specifica fase di scarico, in un momento della stagione in cui l’obiettivo principale rimane la costruzione della condizione fisica e tecnica in vista dei prossimi appuntamenti. Nonostante la fatica, i ragazzi hanno saputo mantenere concentrazione, determinazione e intensità agonistica, dimostrando la volontà di competere al meglio anche in condizioni fisiche non ottimali. Un bilancio dunque positivo per Polisportiva Riccione, che torna da Rosà con tre medaglie, diversi piazzamenti di rilievo e, soprattutto, indicazioni incoraggianti sul percorso di crescita e preparazione della squadra in vista del prosieguo della stagione 2026/2027.

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