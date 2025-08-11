Nuova app di Poste Italiane: boom di download in provincia di Rimini

Morciano guida la classifica a un mese dal lancio. Seguono Montecopiolo e Novafeltria

Grande successo per la nuova Super App di Poste Italiane anche in provincia di Rimini dove oltre 41mila clienti l’hanno già scaricata ed utilizzata da inizio luglio ad oggi. I clienti più virtuosi e digitali risultano essere quelli di Morciano con il 25%, seguiti da Montecopiolo con il 17% e Novafeltria 14,5%. A Livello Italia, invece, la nuova App conta quasi 9 milioni di utilizzatori attivi è leader tra le app gratuite in Italia su Apple Store e Google Play, un risultato che dimostra l’obiettivo della strategia digitale di Poste Italiane: rendere il Gruppo una piattaforma di relazione e connessione con i clienti, offrendo in modalità omnicanale servizi di qualità e tutte le novità relative all’offerta.

L’App rappresenta l’unico punto d’ingresso per l’intero ecosistema dei servizi offerti dal Gruppo, guidato da Matteo Del Fante, ed è stata progettata per offrire un’esperienza digitale completa, sicura e intuitiva, con l’obiettivo di rendere la vita più semplice ai 46 milioni di clienti di Poste Italiane.

La Super App è infatti personalizzata in base alle preferenze del singolo cliente e nel contesto digitale rappresenta un cantiere in costante evoluzione che prevederà ulteriori sviluppi, in particolare sul fronte della personalizzazione, grazie anche all’impiego dell’intelligenza artificiale, adattandosi ai comportamenti, alle abitudini di utilizzo e alle esigenze di ognuno.

L’intelligenza artificiale assicura anche un nuovo servizio lanciato sempre a luglio e pensato per coloro che non hanno familiarità con gli strumenti digitali, come le persone più anziane, che potranno contattare il numero 06.4526.4526 per ottenere facilmente la prenotazione del loro turno all’ufficio postale.

In provincia di Rimini il servizio è disponibile in 25 uffici con il gestore delle attese ed è disponibile per i clienti della provincia che abbiano certificato il proprio numero telefonico sul sito o che lo abbiano associato a strumenti di pagamento con l’azienda.

Queste nuove modalità di prenotazione si inseriscono nel percorso di sviluppo degli strumenti tecnologici di Poste Italiane con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un’esperienza ancora più semplice, efficiente e completa.