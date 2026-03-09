Nuova Casa di Comunità a Bellaria Igea Marina, lavori in dirittura d’arrivo

Il polo socio-sanitario raddoppia di dimensioni e punta a servizi più vicini ai cittadini, dall’assistenza domiciliare alla telemedicina

Sono prossimi alla conclusione i lavori della prima fase, svoltisi secondo programma, per la costruzione della nuova Casa di Comunità di Bellaria Igea Marina, un’opera chiave per la città, realizzata dall’Azienda USL della Romagna grazie a risorse legate a PNRR e “Fondo Kyoto” per circa 4 milioni di euro complessivi. Una rigenerazione profonda dell’attuale polo socio-sanitario (che verrà ultimata poi nel corso dell’anno completando una palazzina in fase di realizzazione e alcune opere interne), presente proprio di fianco alla residenza comunale, di fatto quasi raddoppiato in termini di dimensioni, così da ridisegnare l’offerta dei servizi sociosanitari e di comunità, dall’assistenza sulle cronicità alla diagnostica a distanza con telemedicina, nell’ottica di una sempre maggiore prossimità e di una sanità sempre più a vocazione territoriale, dimostrata ad esempio dagli Infermiere di Famiglia e Comunità, una figura (sono sette quelli attivi nel territorio comunale) chiamata a seguire i nuovi bisogni e che opera in modo integrato, competente e vicino alle reali condizioni di vita, ulteriore tassello della riorganizzazione socio-sanitaria che punta a portare la salute sempre più vicina alle persone, riducendo le disuguaglianze e migliorando la qualità di vita.

L’infermiere di comunità: un ponte tra casa e servizi. Ma non solo, perché uno degli obiettivi che persegue la nuova Casa della Comunità è quello di costruire insieme azioni concrete di salute e benessere per il territorio. In tal senso mercoledì 11 marzo, alle ore 17, prende il via quello che è stato intitolato ‘Un cantiere aperto per la salute del territorio’, ovvero un percorso partecipato, promosso dall’Azienda USL della Romagna in collaborazione con il Comune e VolontaRomagna, che coinvolge istituzioni, professionisti, sindacati, associazioni ed enti del Terzo Settore per condividere idee, confrontarsi su sfide e opportunità. Questo primo laboratorio, ospitato nella Sala del Consiglio Comunale (piazza del Popolo 1), sarà un’occasione per ascoltare bisogni e proposte, mettere in rete esperienze e risorse e trasformare le idee in pratiche condivise.

"Ringraziamo Ausl Romagna per aver promosso sul nostro territorio un appuntamento così significativo nella costruzione di un percorso concretamente partecipato sul tema della salute a Bellaria Igea Marina – sottolinea l’Assessore comunale al Welfare, Ivan Monticelli - Siamo grati sin da ora, in particolare, al Direttore del Distretto di Rimini Mirco Tamagnini e tutti coloro, professionisti del settore sanitario e rappresentanti del mondo associativo, che interverranno mettendo a disposizione esperienze e competenze. Guardiamo positivamente a questa rete tra istituzioni, terzo settore e portatori di interesse tutti, sullo sfondo di quel traguardo importante rappresentato dalla prossima apertura della nuova Casa di Comunità di Bellaria Igea Marina".

“Contiamo di raccogliere spunti, proposte, sollecitazioni e progetti per dare piena attuazione alla rete dei servizi della comunità, con attenzione alla cura ma anche alla prevenzione, al benessere, al tempo libero, al movimento e altri aspetti”, spiega Mirco Tamagnini, Direttore del Distretto di Rimini, che modererà il primo incontro.