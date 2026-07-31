Nuova caserma dei Carabinieri e riqualificazione della via Emilia: Santarcangelo guarda al futuro

Il consiglio comunale approva bilancio, Dup ma anche aumento della Tari

Il Consiglio comunale di giovedì 30 luglio si è aperto con un intervento del sindaco Filippo Sacchetti in ricordo di Cristina Garattoni (1° novembre 1952 – 9 luglio 1996) in occasione del 30esimo anniversario della scomparsa. Il sindaco Sacchetti ne ha ricordato le vicende e soprattutto la preziosa eredità che ha lasciato alla città insieme ai temi che hanno segnato la sua storia politica e civica: dalla cultura alla solidarietà, dall’amore per il centro storico all’amicizia con Tonino Guerra.

Dopo alcuni interventi dei consiglieri comunali, l’ex sindaco Giancarlo Zoffoli, che ha condiviso con lei diversi mandati amministrativi, ha ricordato Cristina Garattoni con un intervento molto accorato. Anche la ex sindaca Alice Parma è intervenuta sottolineandone il grande senso delle istituzioni. Al momento di commemorazione era presente anche il fratello di Cristina, Roberto Garattoni.

A seguire, ha preso parola la presidente dell’associazione culturale Giulio Turci, Miresa Turci che, dopo aver ricordato anch’essa Cristina Garattoni, amica e frequentatrice di casa Turci e dello studio del pittore, ha ripercorso la storia dell’associazione in occasione del 25esimo anniversario dalla fondazione, raccontando collaborazioni con artisti e realtà locali e internazionali: da Casadei alla Stradivari Accademy, da Santarcangelo dei Teatri agli istituti culturali moscoviti, fino alla mostra a Venezia in programma dal 12 al 29 settembre.

L’assessore al Bilancio Gianni Giambi ha poi preso la parola per trattare congiuntamente l’aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028, l’assestamento generale del bilancio 2026-2028 con applicazione dell’avanzo di amministrazione 2025 e il Dup 2027-2029 contenente gli indirizzi di politica tributaria e tariffaria, il programma triennale dei lavori pubblici, il programma triennale degli acquisti beni e servizi, il programma delle alienazioni e schemi di bilancio.

Le modifiche al Dup 2026-2028 sono dovute al cambio di operatore per l’erogazione del mutuo per il completamento della nuova palestra, che sarà contratto con il Credito sportivo a condizioni più vantaggiose rispetto alla Cassa depositi e prestiti, mentre si anticipano al 2027 le rate del mutuo per la riqualificazione del centro sportivo di Sant’Ermete (inserito nel Dup 2027-2029). Un altro elemento di aggiornamento riguarda i progetti PNRR, 17 in totale, dei quali solo due sono ancora in corso di completamento. L’assestamento generale del bilancio 2026-2028 è invece funzionale all’adeguamento delle spese per il personale sulla base degli aumenti contrattuali, alla previsione della riduzione dei trasferimenti dello Stato nell’ambito del fondo di solidarietà comunale per circa 180mila euro, a una tranche di contributo a FoCuS e a un marcato aumento previsto per le utenze. La copertura economica arriva invece da risorse dai dividendi delle società partecipate, dalle aliquote irpef, dal risparmio per la pubblica illuminazione dovuto al posticipo del nuovo bando di appalto, da somme che rientrano dall’Unione di Comuni e dal fondo di riserva.

Sempre tra le spese, con l’assestamento generale vengono stanziati 81mila euro per la partecipazione al bando del Ministero dell’Interno destinato al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana: “Queste somme servono per presentare domanda di contributo a un bando statale” ha sottolineato l’assessore alla sicurezza Luca Paganelli che è intervenuto per illustrare meglio il progetto, relativo all’installazione varchi intelligenti nei principali assi di accesso al territorio comunale come forma di sostegno al lavoro delle forze dell’ordine. “Questa misura si affianca al patto di attuazione per la sicurezza che sarà presto sottoscritto con la Prefettura e vedrà la collaborazione tra Amministrazione comunale, Prefettura, Polizia locale e forze dell’ordine”.

Rispetto invece al Dup 2027-2029, l’assessore Giambi ha lasciato la parola alla vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni che ha illustrato il Piano triennale dei lavori pubblici: nel 2027 sono previsti il completamento del centro sportivo di Sant’Ermete (650mila euro), la ristrutturazione della ex scuola di San Michele finalizzata alla sua rifunzionalizzazione per destinarla a nuova caserma dei Carabinieri (1,5 milioni di euro) e il completamento della rotatoria tra la via Emilia e la SP13 (500mila euro). Nel 2028 è prevista invece la riqualificazione della parte storica della via Emilia (1,6 milioni di euro), mentre nel 2029 sono in programma la messa in sicurezza idraulica di piazza Marini, ponte Bailey e Sant’Ermete (9,5 milioni di euro) e la riqualificazione della scuola dell’infanzia Margherita (2 milioni di euro). “Per alcuni di questi progetti”, ha spiegato la vice sindaca Mussoni, “l’Amministrazione comunale ha intenzione di presentare candidature a contributi da parte di enti sovraordinati”.

Le tre delibere sono state approvate con i voti favorevoli di Partito democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo e PenSa-Una mano per Santarcangelo, mentre i consiglieri di Alleanza Civica, Fratelli d’Italia e Luigi Berlati hanno espresso voto contrario

A seguire, l’assessore Giambi ha preso nuovamente la parola per sottoporre al Consiglio l’approvazione delle nuove tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2026, che sono in primo luogo condizionate dall’aumento per oltre il 3,5% delle spese previste nel Piano economico finanziario dovuto all’aumento dei costi di gestione del sistema di raccolta rifiuti. L’incremento sarà ripartito con un aumento del 2,64% per le utenze domestiche, con un incremento medio di 9 euro, e del 3,96 % per le utenze non domestiche, con un aumento medio di 70 euro. In secondo luogo, l’assessore Giambi ha specificato che nel saldo della Tari 2026 sarà riportato anche il conguaglio di adeguamento della tassa, che nell’acconto di giugno era stata calcolata sulla base delle aliquote del 2025: modalità e anticipi non sono stati dettati dalla volontà dell’Amministrazione comunale, ha spiegato l’assessore, ma dalle normative nazionali e delle disposizioni di Arera.

Le tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2026 sono state approvate con i voti favorevoli di Partito democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo e PenSa-Una mano per Santarcangelo, l’astensione dei consiglieri di Alleanza Civica e il voto contrario di Fratelli d’Italia e Luigi Berlati.

Anche la delibera di adesione alle condizioni di servizio predisposte dall’Agenzia delle Entrate per il riaffidamento delle cartelle non riscosse e la relativa riscossione coattiva è stata presentata dall’assessore Gianni Giambi ed è stata approvata con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza, mentre i consiglieri di minoranza si sono astenuti.

L’assessore Giambi ha poi illustrato la convenzione tra il Comune di Santarcangelo e il Comune di Bellaria-Igea Marina per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali: la delibera è funzionale a superare le difficoltà di riscossione riscontrate con AdeR – Agenzia delle Entrate-Riscossione – che risulta non essere efficiente. L’Amministrazione comunale si assocerà dunque al Comune di Bellaria-Igea Marina che fungerà da stazione appaltante nell’elaborazione di un bando per l’individuazione di un nuovo soggetto di riscossione. La delibera è stata approvata all’unanimità.

Il sindaco Filippo Sacchetti ha quindi sottoposto al Consiglio comunale la rettifica per mero errore materiale della delibera del Consiglio numero 24 del 25 giugno scorso relativa alla convenzione di un anno tra i Comuni di Santarcangelo e Rimini per lo svolgimento del sevizio di assistenza tecnico contabile alla gestione finanziaria in favore del Comune di Santarcangelo. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza, mentre i consiglieri di minoranza si sono astenuti.

L’assessora alla Pianificazione urbanistica Angela Garattoni ha invece presentato l’atto ricognitivo relativo al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di infrastrutture lineari energetiche “opere connesse al rifacimento del metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi – ottimizzazione di progetto nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica e Santarcangelo”, che vede come proponente Snam rete gas Spa. Si tratta di una modifica alla progettazione della linea secondaria del metanodotto che sarà spostata da un lato all’altro della via Emilia su richiesta di Snam e comporterà a sua volta una modifica delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici. La delibera è stata approvata con i voti favorevoli di Partito democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo, mentre i consiglieri di PenSa-Una mano per Santarcangelo (favorevole solo all’immediata eseguibilità), Alleanza Civica, Fratelli d’Italia e Luigi Berlati si sono astenuti.

La mozione per l’installazione di impianti di climatizzazione nelle scuole comunali presentata dal consigliere Luigi Berlati è stata respinta con i voti contrari di Partito democratico Santarcangelo, Più Santarcangelo e PenSa-Una mano per Santarcangelo, mentre i consiglieri di Alleanza Civica, Fratelli d’Italia e Luigi Berlati hanno espresso voto favorevole.