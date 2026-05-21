Nuova ciclabile che collega zona mare di Riccione con le scuole: al via asfaltature della Statale 16

I lavori avranno una durata complessiva di circa una settimana

Proseguono a ritmo serrato a Riccione i lavori per la realizzazione della nuova rete ciclabile destinata a unire la zona mare con il cuore sportivo e scolastico della città.

In questa fase dell’intervento, a partire dalla giornata del 22 maggio, inizieranno i lavori di rifacimento del tappetino stradale in viale Giulio Cesare (Statale 16), nel tratto compreso tra il ponte romano e viale Romagna. Per ridurre al minimo l'impatto sulla viabilità e garantire la massima fluidità del traffico durante le ore diurne, le operazioni di asfaltatura verranno eseguite interamente in orario notturno, tra la notte di venerdì 22 maggio e la mattina di sabato 23 maggio.

Al fine di consentire lo svolgimento del cantiere in totale sicurezza, nella fascia oraria notturna interessata dai lavori verrà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, prima in prossimità del ponte romano (all’altezza del cimitero vecchio) e successivamente in prossimità di viale Romagna.

I lavori avranno una durata complessiva di circa una settimana per consentire, oltre all'asfaltatura notturna, lo svolgimento di ulteriori lavorazioni complementari durante le ore del giorno, tra cui l'installazione dei nuovi pali dell’illuminazione pubblica, che andranno a riqualificare e a rendere più sicuro l'intero asse viario.

L’infrastruttura ciclabile nel suo insieme si sviluppa per circa 1,2 chilometri: partendo da viale Giulio Cesare in direzione Rimini, raggiunge il centro sportivo, da dove una bretella dedicata garantisce il collegamento diretto con il quartiere San Lorenzo. Il tracciato prosegue costeggiando lo Stadio del baseball e lo Stadio del nuoto, per innestarsi nel verde di viale Montebianco verso il Parco della Resistenza e completare l’anello cittadino presso il Giardino Perlasca, in zona viale Bologna.

Il primo tratto dell'opera è già stato completato, mentre sono attualmente in corso i lavori del secondo lotto che, attraversando l’area verde da via Romagna, costeggia la statale fino a raggiungere lo Stadio del baseball. La conclusione dell’intera opera, che rivoluzionerà la mobilità sostenibile cittadina, è prevista entro i primi mesi del 2027.