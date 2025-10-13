Nuova copertura e impianto antincendio per la mensa scolastica all'elementare di Villaggio Primo Maggio
Il Comune investe 135mila euro per migliorare sicurezza e funzionalità degli spazi destinati agli studenti
A cura di Redazione
13 ottobre 2025 12:10
La Giunta comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’intervento che interesserà la copertura della mensa scuola elementare di Villaggio I Maggio. I lavori, per un investimento complessivo di 135mila euro già finanziati, saranno mirati a potenziare l’impermeabilità del soffitto dei locali, per impedire il verificarsi di infiltrazioni che possano precludere la piena fruibilità da parte degli studenti dello spazio. Contestualmente si interverrà sulla sostituzione dell’impianto antincendio, con lavori affidati ad Anthea.