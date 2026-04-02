Nuova frontiera per lo sport: la polisportiva Riccione apre all'algoritmo con un'innovativa piattaforma

La piattaforma, già in funzione, consentirà in futuro di incrociare e analizzare i dati grazie all’intelligenza artificiale

Oggi (2 aprile), nella sala di rappresentanza del Comune di Riccione, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto "Alleniamo il futuro: cresci bene", secondo step di un’iniziativa di Polisportiva Riccione, nata per promuovere la crescita non solo sportiva, ma anche personale degli atleti. Il progetto generale, annunciato lo scorso 9 settembre, vede oggi la collaborazione tra Polisportiva Riccione e l’Università di Rimini, Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita, con il prezioso lavoro dei professori Stefania Toselli e Pasqualino Maietta Latessa.

Il Presidente di Polisportiva Riccione, Michele Nitti, ha introdotto gli obiettivi e le finalità del progetto, evidenziando l’importanza di un approccio integrato che valorizzi l’aspetto personale oltre a quello tecnico: “Oggi siamo qui per presentare un percorso già iniziato, basato su un modello di sport in cui allenamento, scienza e persona siano parte dello stesso sistema. Grazie alla collaborazione con l’Università di Bologna abbiamo portato la ricerca scientifica dentro la quotidianità dell’allenamento perché l’atleta possa muoversi e crescere in modo sano e sostenibile. Vogliamo condividere tutto ciò con le società sportive del territorio per creare un’occasione di crescita comune per i nostri atleti e per il futuro dello sport”.

La conferenza è stata l’occasione di presentare la piattaforma Atleta360, realizzata dal programmatore Enrico Neri di Indigitaleweb e presentata dal direttore tecnico di Polisportiva Massimiliano Benedetti. Si tratta di un database innovativo che raccoglie tanti dati periodici degli atleti della società, anche su comportamenti e mentalità dei ragazzi. La piattaforma, già in funzione, consentirà in futuro di incrociare e analizzare i dati grazie all’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di ottimizzare il percorso di crescita degli atleti del settore nuoto, coinvolgendo un campione rappresentativo di giovani talenti. “I dati raccolti su Atleta360 daranno la possibilità anche di creare percorsi di sostegno e supporto” sottolinea Benedetti.

Gli interventi della professoressa Stefania Toselli e del professor Pasqualino Maietta Latessa dell’Università di Bologna hanno illustrato i test antropometrici che saranno effettuati su 80 atleti delle diverse sezioni, con due sessioni annuali di monitoraggio finalizzate alla creazione di un modello matematico per migliorare le performance sportive e i test sulla forza che verranno svolti su 24 nuotatori, tra finalisti regionali e italiani, per approfondire ulteriormente le caratteristiche fisiche e tecniche degli atleti di alto livello. “La valutazione degli atleti non può basarsi esclusivamente sull’età cronologica, ma ne deve necessariamente considerare anche lo stato di maturazione biologica. Tale approccio risulta particolarmente rilevante nelle discipline acquatiche - ha dichiarato Toselli. - L’obiettivo è promuovere un approccio equilibrato, orientato non solo alla prestazione, ma anche al benessere complessivo dell’atleta. La collaborazione con Polisportiva Riccione si articola su due livelli principali: da un lato, la comprensione dei processi di crescita e maturazione e della loro relazione con la prestazione; dall’altro, il supporto applicativo all’attività sportiva attraverso strumenti di valutazione e monitoraggio. Nel complesso, questo approccio consente di ottenere una valutazione oggettiva della condizione dell’atleta, individuando sia i punti di forza sia gli aspetti suscettibili di miglioramento, contribuendo così a un percorso di sviluppo della prestazione basato su evidenze scientifiche”.

"Ci auspichiamo che il progetto Alleniamo il futuro possa diventare esempio pionieristico di un nuovo modo di concepire lo sport e gli atleti, promuovendo valori di crescita, inclusione e sviluppo e si augura inoltre che questa iniziativa possa essere estesa a tante altre discipline sportive, contribuendo a diffondere un approccio più innovativo e sostenibile nel mondo dello sport", evidenzia la Polisportiva Riccione in una nota.