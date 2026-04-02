Strada Marecchiese, progetto va avanti: ma modifiche tratta Villa Verucchio-Rimini non convincono

Il Comitato Valmarecchia Futura: "serve un collegamento più rapido tra Verucchio e A14"

Si muove, seppur lentamente, la progettazione delle modifiche al tracciato della strada Marecchiese. Il comitato Valmarecchia Futura riferisce di aver avuto aggiornamenti sulle attività progettuali, ma le notizie non sono positive. In particolare, evidenzia il comitato, "è necessario individuare una soluzione più semplice e rapida per collegare Villa Verucchio all’autostrada A14".

"Pur condividendo gli obiettivi dichiarati, ridurre i tempi di percorrenza e abbassare significativamente il tasso di incidentalità, il disegno complessivo non sembra offrire una risposta definitiva ai problemi esistenti", osserva il comitato. La prima parte del nuovo tracciato, tra Ponte Messa e Villa Verucchio, appare condivisibile, agli occhi del comitato, mentre i dubbi emergono sulla parte che collega Villa Verucchio a Rimini: "Invece di prevedere un’infrastruttura più ampia e adeguata a sostenere un maggiore flusso di traffico, si ipotizza un ritorno all’attuale tracciato, con un possibile collegamento a una variante della SS16 ormai superata. Diventa quindi fondamentale orientarsi verso una soluzione più diretta ed efficiente che colleghi Villa Verucchio all’autostrada A14, sia attraverso il casello di Rimini Nord, quello di Rimini Sud o, qualora venga realizzata, la nuova uscita Rimini Fiera".

"È indispensabile intervenire rapidamente - il monito del comitato - definendo tempistiche certe e ampliando la visione strategica del progetto. La Valmarecchia, infatti, non rappresenta soltanto l’entroterra riminese, ma costituisce un collegamento concreto con la Valtiberina e la Toscana aretina. Un’infrastruttura efficace lungo l’asse Sansepolcro–Rimini potrebbe generare importanti ricadute in termini di sviluppo turistico e occupazionale".