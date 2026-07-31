Nuova Marecchiese, Sadegholvaad: "Entro fine mio mandato, prima pietra per i lavori". Ma da Anas zero novità

Il comitato Valmarecchia Futura fa il punto dopo un incontro con i rappresentanti del Comune e della Provincia di Rimini

Il Comitato Valmarecchia Futura chiede chiarezza sugli interventi di riqualificazione della strada Marecchiese. Lo fa a margine di un incontro con Comune e Provincia di Rimini sul progetto del terzo casello dell'autostrada nel territorio riminese. Per la nuova Marecchiese, rileva il comitato, "il quadro resta ancora incerto". L'unica novità è l'avvio delle indagini geologiche nell'area di Verucchio: "Sono necessarie per definire il futuro tracciato, ma senza che siano stati indicati tempi certi per le successive fasi progettuali". Dal presidente della Provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad sono arrivate però rassicurazioni: "Ha espresso la la volontà di arrivare alla posa della prima pietra della nuova Marecchiese prima della conclusione del proprio mandato. Il Comitato accoglie con favore questo impegno e auspica che possa tradursi rapidamente in un percorso concreto, con tempi certi e atti conseguenti". In ottica terzo casello, quello di Rimini Fiera, serve chiarezza anche per l'eventuale collegamento di esso verso monte, verso la Marecchiese: per questo il comitato chiede un incontro con Anas, "affinché il futuro della nuova Marecchiese venga affrontato in modo organico e coordinato con le altre opere infrastrutturali previste sul territorio". Ma al momento la richiesta è lettera morta. Così come informazioni sul progetto di riqualificazione della strada Marecchiese.

"Sessant'anni fa veniva inaugurata l'autostrada A14 a Rimini, un'infrastruttura che ha profondamente inciso sullo sviluppo del territorio", dichiara il portavoce di Valmarecchia Futura, Alessio Amantini, che argomenta: "Nel 1961 il Comune di Rimini contava circa 106.000 abitanti; oggi supera i 150.000, con una crescita di oltre il 40%. Nello stesso periodo i sette comuni dell'Alta Valmarecchia hanno seguito il percorso opposto: dai 23.102 residenti del 1961 sono scesi a poco più di 16.700, perdendo quasi un abitante su tre. Due territori vicini, ma con un'evoluzione profondamente diversa. Le cause sono certamente molteplici, ma la disponibilità di infrastrutture moderne ha avuto un ruolo determinante nel favorire la crescita economica, sociale e demografica".

"Sono oltre quarant'anni che la Valmarecchia aspetta un'infrastruttura capace di invertire questa tendenza. Come Comitato continueremo a percorrere la strada del dialogo e del confronto istituzionale, ma raccogliamo ogni giorno la crescente preoccupazione di cittadini, famiglie e imprese. Oggi esiste finalmente una condivisione diffusa sull'importanza di quest'opera. Per questo chiediamo che Anas convochi un incontro insieme a tutte le istituzioni coinvolte, per presentare gli aggiornamenti sul progetto, un cronoprogramma e date certe sulle prossime tappe", chiosa Amantini.